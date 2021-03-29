Боброва о методах Тутберидзе: она может унизить человека

https://static.news.ru/photo/213a1f94-90b9-11eb-9ce7-96000091f725_660.jpg Этери Тутберидзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская фигуристка, чемпионка Сочи-2014 в командных соревнованиях Екатерина Боброва поделилась мнением о методах тренера Этери Тутберидзе. Её слова приводит «Собеседник».

Этери Георгиевна может быть остра на язык, кому-то из родителей может не понравиться, что их ребёнок слышит на тренировке. Она может унижать человека, но делает это, по её мнению, во благо. Тутберидзе штампует чемпионок одну за одной, её система, какая бы ни была, работает, — сказала Боброва.

По её мнению, ученицы возвращаются к ней, потому что не знают, как тренироваться по-другому.

На прошедшем в Стокгольме чемпионате мира Анна Щербакова, ученица Этери Тутберидзе, выиграла золотую медаль впервые в карьере, писал NEWS.ru. Второе место заняла Елизавета Туктамышева, третьей стала Александра Трусова.

Ранее в понедельник двукратный олимпийский чемпион в одиночном катании и тренер Евгений Плющенко заблокировал бывшего коллегу Алексея Ягудина в Instagram.