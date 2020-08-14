Баскетбольный «Спартак» снялся со всех соревнований

https://static.news.ru/photo/2153c326-de31-11ea-a50d-fa163e074e61_660.jpg Фото: bcspartak/vk.com

Баскетбольный клуб «Спартак» (Санкт-Петербург) не примет участия ни в каких соревнованиях в новом сезоне.

Об этом объявила пресс-служба команды. Решение объяснили сложной экономической ситуацией, вызванной пандемией COVID-19. Представители клуба уверяют, что не прощаются с болельщиками навсегда.

«Спартак» выступал в Суперлиге — втором по значимости турнире в структуре российского баскетбола после Единой лиги ВТБ. В сезоне-2018/19 клуб доходил до финала. Следующий сезон не был доигран из-за распространения коронавируса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ведущий российский баскетбольный клуб ЦСКА (Москва) обсудит с Министерством спорта и руководством Единой лиги ВТБ ограничения, действующие в отношении иностранных спортсменов на территории РФ.