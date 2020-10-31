Баскетболисты «Жальгириса» ушли на изоляцию после заражения игрока COVID-19

https://static.news.ru/photo/313f2eee-1b6a-11eb-a00d-fa163e074e61_660.jpg Фото: zalgiris.lt

Баскетболисты литовского клуба «Жальгирис» ушли на самоизоляцию после того, как один из игроков коллектива заразился коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 31 октября сообщили сотрудники пресс-службы коллектива.

Положительный тест на коронавирус получил защитник Рокас Йокубайтис. Он узнал, что инфицирован после мачта против французского АСВЕЛа, в котором литовские спортсмены победили со счётом 83:74. Матч состоялся 29 октября. Игрок почувствовал себя плохо ещё во Франции. Его сразу же изолировали от остальных членов коллектива. В ходе выездной встречи Йокубайтис не появился на паркете, ожидая окончания матча в отеле.

Он приехал в аэропорт самостоятельно и сидел в десяти метрах от остальных игроков во время перелёта. Он вернулся из вильнюсского аэропорта в Каунас отдельно от команды. Йокубайтис сейчас чувствует себя хорошо, в субботу у него уже нет температуры, — сообщается на сайте «Жальгириса».

Остальные игроки в настоящее время продолжают соблюдать режим самоизоляции. В ближайшие дни они сдадут повторные тесты на COVID-19, от результатов которых будет зависеть проведение домашней встречи против мадридского «Реала». Две игры «Жальгириса» в рамках чемпионата Литвы уже перенесли.

Как передавал NEWS.ru 25 октября, центровой баскетбольного клуба «Зенит» Артурас Гудайтис приступил к тренировкам. Две недели назад 27-летний игрок сдал положительный тест на коронавирус и был изолирован от команды.

Ранее команда из Петербурга полностью ушла на карантин из-за вспышки COVID-19. Заболели восемь баскетболистов, главный тренер, ещё три человека из тренерского штаба и массажист.