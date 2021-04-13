Армянский чемпион мира Мартиросян стал участником смертельного ДТП

https://static.news.ru/photo/81c55934-9c38-11eb-83f6-96000091f725_660.jpg Симон Мартиросян Фото: simonmartirosyan/instagram.com

Армянский тяжелоатлет Симон Мартиросян стал в Ереване участником ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет Армении.

24-летний Мартиросян в понедельник вечером, находясь за рулём Mercedes CLՏ 550, сбил в Ереване пешехода. Тот переходил улицу в неположенном месте. Отмечается, что водитель не покинул место происшествия, вызвал бригаду скорой помощи и помог врачам доставить в больницу пострадавшего, который скончался, не приходя в сознание.

По словам представителя армянского СК, было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, либо правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека».

Симон Мартиросян — двукратный чемпион мира и Европы по тяжёлой атлетике, серебряный призёр Олимпийских игр.

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