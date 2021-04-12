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Семь человек погибли в ДТП с автобусом на севере Индии

07:43, 13 апреля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В результате ДТП с участием мини-автобуса погибли по меньшей мере семь человек. Об этом сообщает газета Times of India.

Инцидент произошёл в индийской союзной территории Джамму и Кашмир. По данным издания, автобус упал в реку. В результате шесть человек погибли на месте, ещё один умер во время госпитализации на вертолёте. Ещё три человека получили травмы.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Транспортное средство съехало с дороги и с большой высоты рухнуло в воду.

В настоящее время на месте происшествия работает полиция. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Ведётся поиск других возможных жертв катастрофы.

Ранее в Ростуризме рассказали о состоянии граждан РФ, пострадавших в ДТП в Турции. Об этом писал NEWS.ru.

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