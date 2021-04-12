Семь человек погибли в ДТП с автобусом на севере Индии

В результате ДТП с участием мини-автобуса погибли по меньшей мере семь человек. Об этом сообщает газета Times of India.
Инцидент
По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Транспортное средство съехало с дороги и с большой высоты рухнуло в воду.
В настоящее время на месте происшествия работает полиция. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Ведётся поиск других возможных жертв катастрофы.
Ранее в Ростуризме рассказали о состоянии граждан РФ, пострадавших в ДТП в Турции. Об этом писал NEWS.ru.