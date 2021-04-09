В Ростуризме рассказали о состоянии граждан РФ, пострадавших в ДТП в Турции

https://static.news.ru/photo/254182fc-9abf-11eb-a1de-96000091f725_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Трое россиян, пострадавшие накануне в ДТП в Турции, находятся в больницах. Ещё 28 граждан РФ не получили серьёзных травм, их доставили в отель. Об этом сообщает Ростуризм.

На данный момент в госпитале остаются три человека. Их состояние оценивается как средней тяжести. В госпитале с пострадавшими постоянно находятся сотрудники туроператора, обеспечивают перевод и иную необходимую помощь, — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что туроператор поможет россиянам купить необходимую одежду, поскольку при аварии у многих пострадали вещи. Для этого в отель прибудет мобильный магазин, граждане РФ смогут приобрести нужные товары за счёт туроператора.

Ведомство подчёркивает, что держит ситуацию на контроле. Ростуризм постоянно взаимодействует со всеми участниками процесса.

Накануне автобус с российскими туристами опрокинулся на трассе Конья — Аксарай. По предварительной версии, причиной ДТП стало обледенение дороги. Одна гражданка РФ погибла.

Как ранее писал NEWS.ru, в Сети появились кадры, на которых видно, что автобус лежит на боку на обочине трассы. Рядом находятся автомобили экстренных служб, люди вылезают из автобуса через люки в крыше. При этом идёт снег.