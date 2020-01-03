https://static.news.ru/photo/da23415e-2e70-11ea-86ee-fa163e074e61_660.jpg Семён Антонов Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Баскетбольный клуб ЦСКА неудачно начал новый год, уступив в матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги греческому «Панатинаикосу» со счётом 102:106 ОТ (22:17; 23:32; 24:20; 20:20; 13:17).

Стоит отметить, впервые в своей истории «армейский» коллектив проводил встречи не в Москве, а в спорткомплексе «Янтарный», который располагается в Калининграде. Несмотря на то, что это была домашняя игра, команды находились в равных условиях — как ни крути, это был выезд для обоих коллективов. Удивительно, насколько тепло калининградцы встретили «красно-синюю» бригаду: такой поддержки иногда нет даже в столице, а «уханье» в сторону соперника заставляло затыкать уши. Атмосфера, правда, была на высшем уровне, что отметил тяжелый форвард «армейцев» Семён Антонов.

Ого! Неожиданная атмосфера для российского боления pic.twitter.com/0ucJNRP01G — Анастасия (@afinooo) January 3, 2020

— Греки всегда казались неудобным соперником. Что скажете об игре против «Панатинаикоса»?

— Конечно, обидно начинать новый календарный год с поражения, причём с домашнего. В целом, первую половину встречи играли не так, как хотели, не так, как рассчитывали. Но во второй половине трибуны снова нас завели. Мне кажется, мы пережили такой же сценарий, как против «Милана»: первую часть мы играли неважно, во второй захватили инициативу и больше играли первым номером. В принципе, этим прекрасен баскетбол — да, мы были впереди, но проиграли. Обидное поражение, необходимо сделать выводы, посмотреть, какие допустили ошибки. Сразу можно сказать, что промазали много штрафных в овертайме — целых пять. Впереди много игр. Понятно, в этом туре мы потерпели поражение, но у нас будет ответный матч в Греции и, конечно, мы понимаем, что будет совсем не просто, но мы будем стараться вернуть должок.

— Было видно, что греки приехали играть явно не на поражение. Чувствовали какое-то особое давление с их стороны?

— Нет, мы были абсолютно готовы к их давлению, ко всем взаимодействиям, знали их сильные и слабые стороны, которые мы постарались хорошо использовать в моментах по ходу матча, но, к сожалению, в концовке не справились — Ник Калатес забил и перевёл игру в овертайм.

— ЦСКА играл довольно мягко, если сравнивать с последними матчами, но в овертайме команда допустила ряд грубых нарушений, заработав ненужные фолы. Почему так получилось?

— Я не могу сказать, что мы играли мягко, мне кажется, мы показывали достаточно хорошую игру, особенно во второй половине встречи. Опять же, благодаря болельщикам, которые подгоняли нас, мы сумели вернуться и отыграть семь очков отставания, затем вышли вперёд. В принципе, была плотная игра.

— В любом случае, очень сложно этот матч считать простым и домашним. Тем не менее, болельщики были очень активны. Как вам поддержка?

— Было просто супер. Андрей Воронцевич поблагодарил болельщиков после матча и сказал очень правильные слова. Действительно, было очень приятно играть в такой атмосфере. Большое спасибо Калининграду за столь тёплый приём и за поддержку на протяжении всего матча. Даже несмотря на то, что мы уступили, было ощущение, что мы играем дома.

После третьего сравняли до 69:69 (22:17; 23:32; 24:20) pic.twitter.com/SHvBJTwID0 — Анастасия (@afinooo) January 3, 2020

— Чувствовалось, что это не родные стены?

— Ну, нельзя сказать, что арена стала нам домашней: паркет, ощущение зала всё равно другие, потому что все эти дни мы проводили тренировки в Москве, приехали только за день до игры и дважды потренировались. Конечно, если бы была возможность больше времени провести на стадионе, то, я думаю, результат был лучше. А в плане поддержки было ощущение, что мы играли в Москве. Создавать такую атмосферу два матча подряд — это очень круто. Болельщики были с нами с первых и до последних минут обе игры, и если в первой встрече народ постепенно собирался к началу матча, то в этот раз все были на трибунах заранее. Очень приятно, что несмотря на новогодние праздники, люди пришли нас поддержать. Это дорогого стоит.

— Достаточно долго главный тренер Димитрис Итудис общался с коллективом в раздевалке после игры. Что сказал?

— Это секрет (улыбается).

— Как себя чувствуете?

— Если бы не проиграли, чувствовал себя лучше (смеётся). На самом деле, со здоровьем всё в порядке. Вернёмся в Москву и все вместе начнём готовиться к следующей встрече.

— Следующая игра в Мытищах против вечного соперника — подмосковных «Химок» — в рамках Единой лиги ВТБ. Что думаете о предстоящем матче?

— Пока ничего не думаю. Необходимо проанализировать встречу против «Панатинаикоса», посмотреть на хорошие моменты, изучить плохие, постараться скорректировать. Понятно, что «Химки» — наш принципиальный соперник. Мы уже один раз в этом сезоне встречались, но только в рамках Евролиги. Я думаю, будет интересный матч, особенно для болельщиков и всех любителей баскетбола.