В ночь с субботы на воскресенье в мировом центре индустрии развлечений Лас-Вегасе состоялось возвращение в октагон одиозного ирландца Конора Макгрегора. Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях не заметил своего соперника Дональда Серроне и смёл его за 40 секунд. Слухи о реванше с Хабибом Нурмагомедовым разгорелись с новой силой. Россиянин Алексей Олейник одержал очередную эффектную победу приёмом.

Избиение по заказу

Можно как угодно относиться к едкой шутке Хабиба Нурмагомедова над Дональдом Серроне, но Ковбой действительно выглядел жутко мандражирующим ещё на пути к клетке. Визуально он смотрелся крупнее своего визави, однако, когда начался бой, превратился в лилипута перед ирландским титаном. Конор быстро насовал ему коротких ударов с правой на сближении, которыми разбил лицо Серроне в кровь, а затем сбил с ног фирменным хай-киком и с яростью принялся добивать. Ковбою ничего не оставалось, как уйти в глухую оборону и пытаться выжить, но связать соперника в партере он так и не сумел.

Рефери Херб Дин был сегодня куда терпеливее себя обычного и как мог старался продлить удовольствие миллионов фанатов, но больше чем на 40 секунд не хватило ни его терпения, ни сил Серроне. Возвращение Макгрегора обернулось тотальным мисматчем, в котором мы так и не сумели понять, в какой он находится форме. Желая подстраховать свою главную звезду от провала, матчмейкеры UFC явно перестраховались. Попавший в серию из трёх поражений подряд 36-летний ковбой уже не держит удар, как прежде, и это нужно признать.

Conor McGregor combusts Donald "Cowboy" Cerrone in 40 seconds proper. Setting aside my thoughts on the man, the "Notorious" one is a damn thrilling fighter. pic.twitter.com/IIdIljGdhz — Kyle Johnson (@VonPreux) January 19, 2020

Реванш как издевательство над спортом

После боя президент UFC Дэна Уайт заявил на пресс-конференции, что реванш Макгрегора с Нурмагомедовым может стать одной из величайших историй в мире спорта, сопоставимой по масштабу с соперничеством Джо Фрейзера и Мохаммеда Али. Но со спортивной точки зрения такой бой будет иметь смысл, только если Хабиб проиграет Тони Фергюсону в титульном поединке в апреле, но в этом случае вообще неизвестно, будет ли дагестанец продолжать карьеру. Макгрегор, в последний раз побеждавший в лёгком весе более трёх лет назад, не может считаться более легитимным кандидатом на титул, чем идущий на победной серии Джастин Гейтжи.

Однако спортивный принцип в UFC всегда уступает дорогу финансовой выгоде. Именно поэтому организация готова дать Хенри Сехудо бой со сбитым лётчиком Жозе Алду вместо испытания горячим нокаутёром, сметающим всё на своём пути Петром Яном. Конор, который в бою с Серроне едва вспотел, уже на апрельском турнире будет готов заменить любого из претендентов на титул в случае форс-мажора или может скрестить с Нурмагомедовым перчатки в конце года, опередив в титульной гонке более достойных реванша опасных бойцов. Именно поэтому в последнее время ирландец муссировал историю про то, что якобы он был травмирован и постоянно нарушал режим перед боем с Хабибом. Реваншу нужно придать хоть какую-то легитимность, так как в первом бою превосходство россиянина было бесспорным.

Другие варианты для Макгрегора

Конечно, организация реванша с Хабибом станет приоритетной задачей для UFC при любом исходе его боя с Фергюсоном, однако есть и другие интересные и не менее опасные варианты для Макгрегора. Во-первых, это завершение трилогии с Нейтом Диасом, которому он проиграл удушением в первом бою, а затем взял реванш в очень тяжёлой и изнурительной борьбе. Во-вторых, он мог бы оспорить титул BMF с Хорхе Масвидалем, но выпускать ирландца против более крупного и опасного нокаутёра — большой риск для UFC окончательно потерять курочку, несущую золотые яйца.

Совсем фантастическими кажутся другие варианты поединков с легендарными бойцами, которые также нельзя отметать. Это бой с лучшим полусредневесом в истории ММА Жоржем Сен-Пьером, который вполне может вернуться в октагон за длинным чеком, или поединок за титул чемпиона в лёгком весе с Тони Фергюсоном в случае его победы над Нурмагомедовым. Наконец, о своём желании сразиться с Макгрегором в промежуточном весе заявлял и легендарный средневес Андерсон Силва, восстанавливающийся сейчас от очередной травмы колена.

Победа Олейника под свист «дебилов»

Прекрасный поединок выдал в этот вечер российский тяжеловес украинского происхождения Алексей Олейник. Лучший в мире исполнитель удушения Иезекиля окончательно похоронил перспективы пробиться в элиту тяжёлого веса молодого американца Мориса Грина. Первый раунд прошёл под знаком доминирования Олейника в партере. Он пробовал исполнить несколько удушающих приёмов, в том числе и свою «коронку», но Грин всякий раз выкручивался и сумел даже вернуть бой в стойку. Во второй пятиминутке Олейнику пришлось пережить ряд неприятных мгновений, когда от пропущенных ударов у него открылось рассечение, однако на земле он снова показал себя королём.

В конце второй пятиминутки Алексей мастерски растянул руку мощного Грина и заставил визави постучать в знак сдачи. Тем самым россиянин прервал серию из двух поражений подряд и показал, что его ещё рано списывать со счетов. В качестве бонуса в его финальной части карьеры матчмейкеры могли бы устроить бой двух легенд грепплинга — Олейника и бразильца Фабрисиу Вердума, которому недавно сократили срок дисквалификации за активное сотрудничество с антидопинговым агентством USADA. Разочаровала только реакция местной публики на переводы Олейника в партер. Филигранные действия ветерана зал встретил свистом, а легенда комментаторского цеха UFC Джо Роган в стиле Сергея Лаврова назвал этих болельщиков «дебилами».

We stan Aleksei Oleinik (AKA Papa Ezekiel), especially when he's huffing and puffing his way through scarf-hold chokes and belly-down armbars en route to his 46th sub win at age 42. This is true heavyweight euphoria. #UFC246 pic.twitter.com/eKBMjFDqfr — Kyle Johnson (@VonPreux) January 19, 2020

Аскаров улучшил стойку

Другой российский боец, выступавший в Лас-Вегасе, Аскар Аскаров тоже вернётся домой со щитом. Имеющий проблемы со слухом представитель наилегчайшего веса Аскар Аскаров неожиданно улучшил свою технику в стойке и в первом раунде едва не отправил в нокаут крепкого американского ветерана Тима Эллиотта, а затем обменялся с ним эффектными бросками. По итогам трёх раундов победа россиянина сомнений не вызвала, и теперь он может ворваться и в первую десятку рейтинга после ничьей на старте карьеры в UFC.