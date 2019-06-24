https://static.news.ru/photo/b3d801ce-9703-11e9-8735-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

В Красноярске женщина родила ребёнка в салоне движущегося маршрутного автобуса.

Как сообщили в краевом Минздраве, роды помогали принимать пассажиры и кондукто. По данным ведомства, схватки у женщины начались вечером 24 июня в автобусе маршрута № 64 в районе микрорайона Северный.

Как пишет РИА Новости , женщина заявила, что не может терпеть. Автобус направился в микрорайон Солнечный, где есть роддом.

Отмечается, в салоне автобуса родился мальчик весом 2,69 кг. Мать и младенец чувствуют себя хорошо, они находятся в роддоме.

Как ранее писал News.ru, жительница польского города Краков родила шестерых близнецов. Четыре девочки и два мальчика появились на свет путём кесарева сечения на 29 неделе беременности. Мать и дети чувствуют себя хорошо.