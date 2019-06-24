В Красноярске женщина родила ребёнка в салоне движущегося маршрутного автобуса.
Как сообщили в краевом Минздраве, роды помогали принимать пассажиры и кондукто. По данным ведомства, схватки у женщины начались вечером 24 июня в автобусе маршрута № 64 в районе микрорайона Северный.
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Отмечается, в салоне автобуса родился мальчик весом 2,69 кг. Мать и младенец чувствуют себя хорошо, они находятся в роддоме.
Как ранее писал News.ru, жительница польского города Краков родила шестерых близнецов. Четыре девочки и два мальчика появились на свет путём кесарева сечения на 29 неделе беременности. Мать и дети чувствуют себя хорошо.