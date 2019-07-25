https://static.news.ru/photo/f93f2516-aeb0-11e9-ac24-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Праздничные салюты в честь 75-летия освобождения городов Европы от немецко-фашистских захватчиков организовывает Минобороны России в Москве. Все запуски проводятся в 22:00 на Поклонной горе.

Залпы в честь освобождения Одессы и Севастополя прозвучали 10 апреля и 10 мая соответственно. 3 июля в российской столице салютовали в честь Минска, а 13 числа — в честь Вильнюса.

На очереди фейерверки к годовщине освобождения Бреста (28 июля), Каунаса (1 августа), Кишинева (24 августа) и Бухареста (31 августа). 22 сентября будут поздравлять Таллин, 13 октября — Ригу, а 20 октября — Белград, сообщает « Москва 24 ».

Ранее News.ru писал, что инициативу сноса памятника воинам-освободителям в Риге раскритиковал мэр города Дайнис Турлайс. Он сравнил это предложение с мракобесием. Градоначальник подчеркнул, что этот монумент находится под защитой международного договора между Латвией и Россией. При этом петицию за демонтаж памятника подписали более 10 тысяч жителей Латвии.