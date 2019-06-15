https://static.news.ru/photo/3e018934-8f65-11e9-a96b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Keith Ruffles/wikipedia.org/CC BY 3.0

Инициативу сноса памятника воинам-освободителям в Риге раскритиковал мэр города Дайнис Турлайс. Он сравнил это предложение с мракобесием.

Я когда слышу слова о сносе памятника, о сжигании книг и так далее, то вижу такие очень мрачные картины из истории, которую я ещё в школе учил. И думал, что в наше время — ещё в прошлом веке — такие люди исчезли с земли, — приводит слова Турлайса местный информационный портал «Делфи».

Столичный мэр подчеркнул, что этот монумент находится под защитой международного договора между Латвией и Россией.

И отвечает за международные договоры Министерство иностранных дел. Политическая ответственность за принятые решения полностью возлагается на того, кто за это отвечает в прямом смысле, — сказал он.

Петицию за демонтаж памятника подписали более 10 тысяч жителей Латвии. Рассмотрев инициативу, депутаты Сейма перенаправили её в комиссию парламента по иностранным делам и комиссию по культуре. При этом на прошлой неделе Сейм отклонил петицию в защиту памятников, под которой подписались свыше 23 тысяч жителей страны.

4 мая 2019 года на монументе советским воинам-освободителям в Риге прошёл первый за 30 лет субботник. На уборку территории вышло более сотни человек, писал News.ru.