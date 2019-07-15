Несмотря на обострение российско-грузинских взаимоотношений, сохранить их на хорошем уровне важно для обеих стран. Такого мнения придерживаются большинство жителей России, свидетельствуют данные Фонда «Общественное мнение».
Как следует из
Ровно половина участников опроса (50%) полагают, что сейчас гражданам России опасно находиться в Грузии (среди представителей старшего поколения доля пессимистов увеличивается до 61-62%). Однако чуть больше четверти респондентов (27%) придерживаются противоположной точки зрения (среди молодых – 38%).
Политическая ситуация в Грузии обострилась во второй половине июня, когда в Тбилиси