https://static.news.ru/photo/d4bc092e-a6e6-11e9-a479-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Shakh Aivazov/AP/TASS

Несмотря на обострение российско-грузинских взаимоотношений, сохранить их на хорошем уровне важно для обеих стран. Такого мнения придерживаются большинство жителей России, свидетельствуют данные Фонда «Общественное мнение».

Как следует из результатов опроса социологов , о важности двусторонних связей заявил 71% опрошенных. При этом подавляющее большинство (60%) склонны считать, что в Грузии хорошо относятся к туристам из России, в обратном уверены лишь 14%.

Ровно половина участников опроса (50%) полагают, что сейчас гражданам России опасно находиться в Грузии (среди представителей старшего поколения доля пессимистов увеличивается до 61-62%). Однако чуть больше четверти респондентов (27%) придерживаются противоположной точки зрения (среди молодых – 38%).