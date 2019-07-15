Фото: Shakh Aivazov/AP/TASS

Несмотря на обострение российско-грузинских взаимоотношений, сохранить их на хорошем уровне важно для обеих стран. Такого мнения придерживаются большинство жителей России, свидетельствуют данные Фонда «Общественное мнение».

Как следует из результатов опроса социологов, о важности двусторонних связей заявил 71% опрошенных. При этом подавляющее большинство (60%) склонны считать, что в Грузии хорошо относятся к туристам из России, в обратном уверены лишь 14%.

Ровно половина участников опроса (50%) полагают, что сейчас гражданам России опасно находиться в Грузии (среди представителей старшего поколения доля пессимистов увеличивается до 61-62%). Однако чуть больше четверти респондентов (27%) придерживаются противоположной точки зрения (среди молодых – 38%).

Политическая ситуация в Грузии обострилась во второй половине июня, когда в Тбилиси вспыхнули антироссийские волнения. Поводом для них стало участие российской делегации в Межпарламентской ассамблее православия, в ходе которой депутат Госдумы Сергей Гаврилов, сидя в кресле спикера, обратился к собравшимся на русском языке.

 

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