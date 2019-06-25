https://static.news.ru/photo/ff758cfa-88c6-11e9-9de6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Генеральный директор уссурийской «Тихоокеанской мостостроительной компании» (ТМК), участвовавшей в строительстве космодрома «Восточный», Виктор Гребнёв приговорён к пяти годам тюрьмы условно за растрату 407 млн рублей. Соответствующее решение вынес Уссурийский районный суд.

Кроме того, Гребнёву назначен штраф в размере 200 тысяч рублей.

Адвокат Игорь Поляков назвал приговор «компромиссом системы», а вину своего подзащитного недоказанной.

Если бы вина его была очевидна, и он бы похитил такие деньги, это было бы длительное лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии, — заявил он «Интерфаксу» , отметив, что защита ещё не решила, будет ли обжаловать приговор.

В 2016 году Гребнёва обвиняли в растрате в особо крупном размере, с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ).

По версии следствия, подсудимый, являясь гендиректором ТМК, пытался разорить предприятие.

В 2015 году рабочие со стройплощадки космодрома «Восточный» в Амурской области во время «прямой линии» с президентом РФ пожаловались Владимиру Путину на действия Гребнёва и долги по заработной плате.

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