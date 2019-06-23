Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в своём Twitter видео, на котором запечатлел разработку котлована под универсальный стартовый комплекс под ракету-носитель «Ангара». Он сообщил, что продолжается мобилизация рабочих и техники для развёртывания полномасштабных работ в рамках второй очереди строительства.
А тем временем на #Восточном под ракету-носитель "Ангара" всех классов идёт разработка котлована под универсальный стартовый комплекс, включающий стартовый стол с огневым кольцом, подземную инфраструктуру заправки и обслуживания, инженерный центр, командный пункт. Всё под землёй pic.twitter.com/CMCfYHWrRB
Рогозин отметил, что стартовый комплекс включает в себя стартовый стол с огневым кольцом, подземную инфраструктуру заправки и обслуживания, инженерный центр и командный пункт. Все объекты будут расположены под землёй. Кроме того, ведутся работы по прокладке сетей глубокого заложения.
Это выборка грунта под сети глубокого заложения. Таково требование к обеспечению безопасности такого сложного инженерного сооружения. На #Восточном продолжается мобилизация строителей и техники для развёртывания полномасштабных работ в рамках 2-й очереди строительства космодрома pic.twitter.com/IBGLfL0b30