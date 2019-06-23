https://static.news.ru/photo/6b68c8ce-9596-11e9-81f6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в своём Twitter видео, на котором запечатлел разработку котлована под универсальный стартовый комплекс под ракету-носитель «Ангара». Он сообщил, что продолжается мобилизация рабочих и техники для развёртывания полномасштабных работ в рамках второй очереди строительства.

А тем временем на #Восточном под ракету-носитель "Ангара" всех классов идёт разработка котлована под универсальный стартовый комплекс, включающий стартовый стол с огневым кольцом, подземную инфраструктуру заправки и обслуживания, инженерный центр, командный пункт. Всё под землёй pic.twitter.com/CMCfYHWrRB — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 23 июня 2019 г.

Рогозин отметил, что стартовый комплекс включает в себя стартовый стол с огневым кольцом, подземную инфраструктуру заправки и обслуживания, инженерный центр и командный пункт. Все объекты будут расположены под землёй. Кроме того, ведутся работы по прокладке сетей глубокого заложения.

Это выборка грунта под сети глубокого заложения. Таково требование к обеспечению безопасности такого сложного инженерного сооружения. На #Восточном продолжается мобилизация строителей и техники для развёртывания полномасштабных работ в рамках 2-й очереди строительства

космодрома pic.twitter.com/IBGLfL0b30 — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 23 июня 2019 г.

Ранее News.ru писал, что Рогозин подтвердил планы по заливке бетона под стартовый стол космодрома Восточный. Работы на будущем месте запуска ракеты «Ангара» начнутся осенью 2019 года.