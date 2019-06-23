Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в своём Twitter видео, на котором запечатлел разработку котлована под универсальный стартовый комплекс под ракету-носитель «Ангара». Он сообщил, что продолжается мобилизация рабочих и техники для развёртывания полномасштабных работ в рамках второй очереди строительства.

Рогозин отметил, что стартовый комплекс включает в себя стартовый стол с огневым кольцом, подземную инфраструктуру заправки и обслуживания, инженерный центр и командный пункт. Все объекты будут расположены под землёй. Кроме того, ведутся работы по прокладке сетей глубокого заложения.

Ранее News.ru писал, что Рогозин подтвердил планы по заливке бетона под стартовый стол космодрома Восточный. Работы на будущем месте запуска ракеты «Ангара» начнутся осенью 2019 года.

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