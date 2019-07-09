https://static.news.ru/photo/ec5648d0-a2d4-11e9-99a2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

ФСИН России и Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предлагают запретить заключать под стражу беременных женщин, а также женщин с малолетними детьми и инвалидов.

Также предлагается не заключать под стражу тех, кто впервые привлекается к уголовной ответственности за совершение преступлений, по которым предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок менее пяти лет.

Предложения были подготовлены по поручению президента РФ Владимира Путина в целях улучшения условий содержания обвиняемых под стражей.

Как ранее писал News.ru, правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела, заведённого на сотрудников СИЗО-1 в Тверской области, которые избили заключённую.