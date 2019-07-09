ФСИН России и Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предлагают запретить заключать под стражу беременных женщин, а также женщин с малолетними детьми и инвалидов.
Также предлагается не заключать под стражу тех, кто впервые привлекается к уголовной ответственности за совершение преступлений, по которым предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок менее пяти лет.
Предложения были подготовлены по поручению президента РФ Владимира Путина в целях улучшения условий содержания обвиняемых под стражей.
Как ранее писал News.ru, правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела, заведённого на сотрудников СИЗО-1 в Тверской области, которые избили заключённую.