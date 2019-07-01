https://static.news.ru/photo/b9c63c48-9c1e-11e9-a469-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Archives Russian/Russian Look/Global Look Press

Правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела, заведённого на сотрудников СИЗО-1 в Тверской области, которые избили заключённую. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Сотрудников ФСИН обвиняют в превышении должностных полномочий, в том числе с применением насилия. Уголовное дело направлено в суд, говорится на сайте ведомства .

В январе 2017 года сотрудники ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тверской области в нарушение требований законодательства вывели из камеры, поместили в отдельный бокс и обыскали осуждённую, применив в отношении неё наручники, а также физическую силу, нанеся удары по ногам. После этого женщину поместили в штрафной изолятор учреждения в связи с якобы допущенным ею нарушением правил внутреннего распорядка учреждения, — отмечается в сообщении.

По информации СК, одна из сотрудниц СИЗО, чтобы избежать ответственности, сфальсифицировала документы, ставшие основанием для дальнейшего содержания потерпевшей в штрафном изоляторе до заживления полученных травм.

Сколько фигурантов в деле, ведомство не раскрывает.

Как писал News.ru, ранее суд в Хабаровске отправил в СИЗО 49-летнюю женщину-лжемастера педикюра и маникюра, которая вырывала своим клиентам ногти.