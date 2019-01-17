Депутат предложила отключать по ночам свет у малоимущих

https://news.ru/storage/news/95761f957637ff4d4cbb3793ebacbcc5/8b5874d8-07b6-4c3a-9140-baccfc31a9ad_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

Депутат городской думы Читы Екатерина Борисова на заседании комитета ЖКХ предложила отключать по ночам свет в многоквартирных неблагоустроенных домах города. Причиной такого заявления народной избранницы стал тот факт, что Городское жилищно-эксплуатационное управление (ГЖЭУ) оказалось на грани банкротства из-за 50-миллионного долга перед «Читаэнергосбытом».

Дело в том, что жители так называемых бараков используют электричество для отопления, а так как многие жилые помещения официально отапливаются при помощи печей, то их обитателям приходится воровать энергию. При этом на проведение аудита и выявление мест незаконного потребления электричества у администрации города нет средств.

Борисова пояснила, что её слова — сарказм о безвыходной мере. Она подчеркнула, что все управляющие компании Читы воспользовались своим правом и отказались обслуживать неблагоустроенный жилищный фонд. В связи с этим бараки были переданы на обслуживание ГЖЭУ. А долги этого предприятия перед поставщиком электроэнергии складываются из-за неплатёжеспособности многих граждан, проживающих в неблагоустроенном жилом фонде. При этом общедомовые нужды «раскидываются» на всех, независимо от возможности платить, в связи с чем даже платёжеспособные граждане получают платёжки на две, три, а то и все пять тысяч рублей.

При этом депутат добавила, что озвученная на заседании мера никогда не будет применена, так как это противоречит Жилищному кодексу, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Ранее News.ru писал, что резкий рост цен на электроэнергию обещает промышленным предприятиям регулятор этой отрасли — Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью. Рост цен был анонсирован организацией на следующий день после того, как глава «Роснано» Анатолий Чубайс посетовал на энергорасточительность россиян.