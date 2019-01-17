Кто выиграет от повышения цен на электричество

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Так ли уж неправ Чубайс, предложивший увеличить тарифы

Резкий рост цен на электроэнергию обещает промышленным предприятиям регулятор этой отрасли — «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью». Рост цен был анонсирован организацией на следующий день после того, как глава «Роснано» Анатолий Чубайс посетовал на энергорасточительность россиян.

«Мир продолжает наращивать энергоэффективность, а мы продолжаем оставаться в том же месте», — заявил чиновник, намекнув на возможность повышения цен. По крайней мере, для «богатых».

Его слова, судя по всему, возымели действие. Практически сразу же председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный повторил довод Чубайса о чрезмерной расточительности и напомнил, что энергетическая стратегия содержит пункты по снижению энергоемкости ВВП на 40% к 2020 году. С доводом о нерациональном потреблении электроэнергии согласился и экономист Михаил Делягин — он, правда, жёстко раскритиковал Чубайса, обвинив бывшего главу «ЕЭС России» в проведении чудовищной реформы, которая привела к нынешнему положению вещей.

Так или иначе, вопросы повышения цен на электричество, судя по всему, уже решённый. Ожидает ли российскую экономику положительный эффект от такого изменения, или же благие намерения обернутся лишь ухудшением положения потребителей? Экономисты, опрошенные News.ru, не дают единого ответа на этот вопрос.

Любимов Андрей/АГН"Москва"

«Ругать Чубайса очень популярно, но по сути он прав. Он говорил о том, что прогресса в энергопотребления в России не наблюдается с 2011 года», — отмечает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

По его словам, показатели энергоэффективности не увеличиваются, и Россия «расточительно тратит то, что было создано ранее». И постепенное повышение цен на электроэнергию, по всей видимости, является единственным способом, который заставит бизнес включить режим экономии и вложить деньги в энергосберегающее оборудование.

Экономист Михаил Делягин не согласился с такой логикой.

«Если электроэнергию сделать дорогой, то люди инвестируют в энергосберегающие технологии и будут потреблять её меньше… Но чтобы инвестировать, надо иметь деньги, а этих денег у людей нет из-за того, что тарифы слишком высоки», — сказал он в комментарии ИА REGNUM.

Ничего удивительного

Руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов пояснил News.ru, что призыв о повышении цен на электричество давно никого не удивляет.

«С самого начала так называемой „реформы электроэнергетического сектора СССР“ стоимость электричества в стране костью в горле стоит у как минимум двух западных финансовых институтов — Международного валютного фонда и Всемирного банка. Так что со своей инициативой Анатолий Борисович не нов. Эта идея витает в воздухе с 1998 года», — сказал Блинов.

Он отметил, что ни для кого не является секретом, что у нас в стране есть явный дисконт в стоимости электричества для населения и промышленных предприятий. И одним из требований и обязательных условий при выделении «очередного транша МВФ для спасения экономики РФ» было как раз требование повысить стоимость электричества в стране до уровня европейских цен.

А вот вопрос о низких ценах на электричество, по его мнению, весьма спорный. Раньше у нас в стране и населению, и предприятиям энергоресурсы обходились значительно дешевле, чем странам Старого света. Но на данный момент говорить, что у нас всё стоит в разы дешевле, наверное, уже странно и разница снизилась — так сложилось исторически.

Любимов Андрей/АГН"Москва"

«Я считаю, что этот разрыв уже, скорее всего, нивелирован, ведь цены за свет в разрезе коммунальных услуг поднимают ежегодно. Так что мы уже, наверное, сравнялись. Но мы забываем поправку на курс национальной валюты. Со стоимостью электроэнергии для промышленных предприятий вообще отдельная тема для дискуссии, но при этом надо понимать, что увеличение стоимости электроэнергии точно ударит по рентабельности компаний и промышленности», — поделился Блинов.

Никита Масленников отметил, что повышение цен на электричество может быть следствием увеличения НДС, которое уже вызвало удорожание различных товаров и услуг.



«Надо внимательно посмотреть, на сколько будут возрастать энергетические тарифы. Они не должны превышать инфляцию, а Центробанк ожидает её пик на уровне 6% к концу первого полугодия. Логично предположить, что тарифы со второй половины года должны идти вровень с инфляцией», — сказал эксперт.

Можно сделать вывод, что стоимость услуг электроэнергетической отрасли поднимать в данный момент нельзя — промышленность столкнётся с возросшими издержками, и, естественно, это ударит по рентабельности промышленных предприятий, ряд из них просто не сможет функционировать.

За всё заплатит население

Со своей стороны шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв отметил, что если цены на электроэнергию вырастут выше средней инфляции, то предприятия немедленно постараются все свои возросшие издержки и затраты переложить на население. И в этом владельцев бизнеса тоже можно понять, потому что у многих предприятий итак невысок уровень рентабельности, ещё и недавний подъём НДС до 20% увеличил их издержки. Поэтому вынимать расходы на электричество из собственного кармана они не захотят.

Игорь Иванко/АГН "Москва"

«Рост стоимости электроэнергии хотя бы на 5% скажется не менее чем на 2−2,5% в итоге „на круг“ на всех товарах. Опять подорожают услуги ЖКХ — всё это недопустимые и совершенно несвоевременные к тому же социальные последствия, когда у нас только-только успокоились такие вечные двигатели инфляции, как курс доллара и цены на топливо», — сказал Пушкарёв.

Однако из-за этого и так заметно выросли в прошлом году расходы на уборку урожая, а значит и цены на сельхозпродукцию, повысились и тарифы на транспортировку товаров до складов и торговых сетей.

Получается, что чем больше издержек мы перекладываем на людей, на заводы и на торговые сети, то тем меньше будет шансов, что деньги населения и бизнеса запустят в России, наконец, прорывный рост. На длительное время придётся отложить мечты об экономическом подъёме, говорит эксперт.

«И всё это ради того, чтобы удовлетворить растущие аппетиты менеджеров от энергетики? Вряд ли это правильная постановка вопроса», — отмечает Пушкарёв.

Если и говорить о том, что богатые люди или предприятия должны за что-то платить в нашей стране больше, чем бедные, то такой разговор теоретически возможен ещё о налоговых отчислениях, что тоже весьма спорно и в наших условиях только уменьшит суммарный приток денег в бюджет, но уж никак не о тарифах за электроэнергию, настаивает собеседник.

Утверждения же Анатолия Чубайса, сделанные на Гайдаровском форуме, где они могут быть восприняты хотя бы чуть более благосклонно, чем почти в любой другой аудитории, по словам Пушкарёва, типичный лоббизм, и так его и нужно воспринимать.

«Напомнишь, что у нас на электричество в два раза цены ниже европейских или среднемировых, а про гораздо более низкий уровень жизни, про совершенно другую планку цен на все остальные товары, услуги вспомнить забываешь — удобно, чтобы начать разговор о подъёме тарифов на электроэнергию хотя бы на 10−15% с опережением уровня инфляция», — сказал аналитик.

Но эти аргументы несостоятельны, они похожи на то, как в прошлом году нефтепереработчики хотели внутри России «рубить» сравнимый размер прибыли с доходами от экспорта бензина в Европу, где бензин в пересчёте дороже 100 рублей. Только вот в Европе нефть не добывают, и сибирских рек там нет, и стоимость единицы рабочей силы, передачи мощностей тоже там намного выше, не говоря уже об уровне рентабельности предприятий.

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с News.ru предположил, что попытка бизнесменов возложить издержки на потребителей услуг будет «временной мерой».

«Первоначально это будет естественной реакцией для многих. Но потребитель будет реагировать на рост цены, и если вы будете перекладывать энергетические издержки на потребителя — вашу продукцию перестанут покупать. И вам всё-таки придётся заниматься энергосбережением», — отметил собеседник.

Сейчас не время

Никита Масленников усомнился в том, что время для повышения тарифов было выбрано правильно.

«В сегодняшних обстоятельствах экономика может столкнуться с макро-шоком и без повышения энерготарифов. А это даст эффект „затягивания“ такого макро-шока. Мы на эту информацию реагируем без паники, но очень внимательно», — сказал он.

По мнению главного аналитика ЦАФТ Антона Быкова, в России тарифы на электроэнергию для населения ниже рыночных и эта разница компенсируется за счёт промышленных предприятий.

С одной стороны, это оправданно, из-за негативной динамики реальных доходов граждан. Но, с другой, — в условиях глобального рынка такое перекрёстное субсидирование делает российские предприятия менее конкурентоспособными. Что опять же снижает потенциальные возможности роста доходов предприятий и занятых на них россиян.

Поэтому очевидно, отмечает Быков, что здесь необходимы изменения, но оправданность проведения их сейчас вызывает сомнения.



«Как снять избыточную нагрузку с промышленных предприятий, при этом замотивировать их направить высвободившиеся средства на модернизацию и рост заработных плат, и одновременно с этим не ухудшить и без того шаткое финансовое положение граждан?» — задаётся вопросом эксперт.

Вот, пожалуй, основная задача, ответы на которую мы слышим с разных сторон. Власти ищут решения в дифференциации тарифов на электроэнергию, Анатолий Чубайс предлагает повышение тарифов для наиболее обеспеченных россиян.

Так или иначе, эффективная система электроснабжения — это обязательное условие роста производительности труда, а значит, по мнению Быкова, в ближайшие годы стоит ожидать медленного продвижения непопулярных мер в виде перекладки нагрузки за оплату электроэнергии с промышленных предприятий на население.