Чубайс посетовал на энергорасточительность России

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Глава «Роснано» Анатолий Чубайс

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что Россия занимает одно из лидирующих мест в мире по уровню расходования электроэнергии и при этом на протяжении последних нескольких лет отстает в сфере энергоэффективности.

Он уточнил, что роста энергоэффективности в России не наблюдается с 2014 года. По словам Чубайса, переломить ситуацию можно двумя путями, но оба они «болезненные».

В первом случае необходимо решить вопрос с ценами на электроэнергию. Чубайс пояснил, что в России они вдвое ниже мировых и назвал правильной идею введения социальной нормы потребления энергии.

«Правильно создавать ситуацию, при которой богатые платят больше, а бедные остаются на том же уровне», — цитирует главу «Роснано» ТАСС.

Второй путь повышения энергоэффективности — введение запретов. Чубайс отметил, что существует ряд решений, основанных на «лобовых запретах» и соответствующих мировой практике.

Ранее глава «Роснано» предупредил об угрозе деградации возобновляемой энергетики. По его мнению, с 2025 по 2035 год России необходимо построить не менее 10 ГВт возобновляемых источников энергии.