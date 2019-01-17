Промышленность ждёт резкий рост цен на энергоснабжение

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Резкий рост энергоцен для промышленности ожидается в европейской части России и на Урале. Такие данные следуют из прогноза оптовых цен «Совета рынка».

Речь идёт о свободных нерегулируемых ценах (СНЦ) для промышленных потребителей, на базе которых формируется выручка генерирующих компаний, пишет «Коммерсант».

В первой ценовой зоне, куда входят европейская часть и Урал, СНЦ на электроэнергию в 2019 году вырастут, по прогнозу регулятора, на 1,6%, а на мощность — сразу на 18%. Во второй ценовой зоне, включающей в себя регионы Сибири, рост составит 3,3 и 5,6% соответственно.

В 2020—2022 годах рост СНЦ на мощность в европейской части России замедлится до 8,6, 0,9 и 7,3% соответственно. В Сибири после подорожания мощности в 2020 году на 5,9%, в 2021 году рост цен прогнозируется на 11,8% и на 2,2% — в 2022 году. Темпы роста СНЦ на электроэнергию в 2020—2022 годах составят 1,5, 1,6 и 4,4% в центре и на Урале, а также 3, 2,1 и 2% — в Сибири.

Как писал ранее News.ru, по мнению главы «Роснано» Анатолия Чубайса, Россия занимает одно из лидирующих мест в мире по уровню расходования электроэнергии. При этом на протяжении последних нескольких лет мы остаём в сфере энергоэффективности.