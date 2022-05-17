В столичном регионе стали исчезать из продажи квартиры с отделкой ЦИАН: московские застройщики стали снимать с продажи квартиры с отделкой

Строительство жилого дома / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские застройщики, столкнувшиеся со сложностями поставок и подорожанием импортных строительных и отделочных материалов, стали снимать с продажи квартиры с отделкой. Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу портала ЦИАН, три крупных девелоперских компании уже полностью или частично отказались от продажи квартир с отделкой, а покупатели приобретают жильё без отделки по цене квартир с отделкой двухмесячной давности.

Из-за возникших сложностей девелоперы стали снимать с продажи квартиры с отделкой. Перестали предлагать такое жильё девелоперы «Донстрой» и «Инград» <...> AFI Development отказался от отделки в двух своих проектах, — говорится в сообщении.

Глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов назвал эту меру временной и уточнил, что она вызвана паузой с поставкой импортных материалов, сложностями с расчётами и поиском новых поставщиков. По его мнению, по мере решения этих проблем ситуация по части квартир с отделкой так или иначе стабилизируется.

Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила, что для покупки новой квартиры в ипотеку сейчас «надо быть камикадзе», поскольку доходы граждан падают, ставка в 12% для неготового жилья высока, а цены на квартиры максимально выросли. Она также посоветовала выбирать для покупки вторичное жильё, а не новостройку.