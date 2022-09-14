Средние цены на аренду жилья в Москве упали Но в конце лета арендодатели стали давать меньше скидок

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За первое полугодие 2022-го средняя стоимость аренды жилья в Москве упала более чем на 20%. Впрочем, с наступлением осени собственники немного подняли цены, и в итоге 40–44 тыс. руб. придется отдать за месяц в «однушке», 58–60 тыс. руб. — за «двушку», 85–110 тыс. руб. — за «трешку». Аренда эконом-жилья может подорожать еще на 5–10%, говорят участники рынка. Вместе с ними NEWS.ru рассказывает о ситуации в других регионах и дает советы, как выгоднее сдать и снять квартиру.

Аренда в Москве

Конкуренция растет

Как сообщили NEWS.ru в сервисе «Авито Недвижимость», за первое полугодие средняя стоимость аренды жилья в Москве снизилась на 21,4% относительно первого полугодия 2021 года и составила 55 тыс. руб. в месяц. Заметнее всего упала средняя цена на самое дорогое жилье. Так, ценник на трехкомнатные квартиры сократился на 15,4%, стоимость аренды двухкомнатных квартир снизилась на 8,3%, а студии подешевели только на 5,6%. В ожидании высокого спроса, в августе и сентябре цены чуть скорректировались, но все равно остались ниже прошлогодних.

Средняя арендная ставка на квартиры всех типов планировки в Москве с 1 января по 12 сентября 2022 года была 60 тыс. рублей, однокомнатных — 40 тыс. руб., студий — 43 тыс. руб., двухкомнатных — 58 тыс. руб., трехкомнатных — 110 тыс. руб. Мы наблюдаем традиционный рост цен в высокий сезон, при этом не исключаем новую волну снижения ставок уже зимой, — сообщил NEWS.ru коммерческий директор «Авито Недвижимость» Николай Попов.

Немного другие данные предоставила NEWS.ru заместитель директора управления аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость Оксана Полякова. По данным компании, в августе средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в старых границах Москвы составляла 44 тыс. руб., двухкомнатной — 60 тыс. руб., трехкомнатной — 85 тыс. руб. Весной, а также в июне — июле средний дисконт находился в диапазоне 5–10%, но в августе арендодатели уже неохотно шли на торг, рассказывает Полякова.

Как пояснили в «Авито», многие собственники из-за неопределенности на рынке приостановили продажу объектов и решили сдавать их. При этом часть московских арендаторов переехала в более бюджетное жилье или в другие регионы. Как результат — на рынке долгосрочной аренды жилья столицы выросло предложение. А следовательно, и конкуренция, заставив собственников снижать завышенные арендные ставки, которые сложились на перегретом московском рынке в 2020–2021 годах.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Скидки есть, но не на все

Но в сентябре и октябре на рынке аренды традиционно высокий сезон: на растущем спросе арендодатели отказываются снижать цены, предупреждает Полякова.

При дальнейшем увеличении спроса предложение эконом-вариантов будет оцениваться собственниками на 5–10% выше. Более дорогие варианты сдаются со скидкой, потому что спрос на них пока не поднимается, — уточняет собеседница NEWS.ru.

Спрос начал расти еще в последней декаде июля — на 12%, в августе он увеличился на 15% по отношению к июлю. Рынок оживает, но нынешнюю активизацию нельзя сравнить с прошлогодней. В августе 2022 года спрос был на 30% ниже, чем в августе 2021 года, отмечает Оксана Полякова.

Аренда в России

На условиях квартиросъемщика

По данным портала «Мир квартир», в среднем по России за первое полугодие «однушки» подорожали на 6,1%, «двушки» — на 5,7%, «трешки» стали сдаваться дороже на 3,8%. Но все же этот рост существенно отстает от инфляции.

На рынок вышло много квартир вторичного рынка, плюс внесла коррективы традиционная «летняя аренда», когда дачники сдавали свои квартиры на лето, говорит генеральный директор портала «Мир Квартир» Павел Луценко. В августе спрос стал повышаться, как и всегда в этот период, но остался на 15% ниже, чем в прошлом году, признает он.

Сейчас условия на рынке диктует арендатор. Комиссию риелтору все чаще платит не он, а собственник квартиры. Соискатели торгуются и легко могут получить 5% скидки, — отмечает эксперт.

Арендаторам разрешается привозить животных, курить в помещении. Некоторые собственники идут и на другие послабления. По словам Луценко, они согласны уже не «только на славян», многие готовы заселять не семью, а компанию из нескольких человек, то есть сдают квартиры покомнатно. Для резкого перелома ситуации особых причин пока нет. Видимо, такое положение сохранится до конца года, рассуждает собеседник NEWS.ru.

Вместе с тем в городах с недорогой недвижимостью сейчас растут цены на все виды жилья — и продаваемого, и сдаваемого в аренду. Этот процесс может продолжаться еще какое-то время, одновременно с общим ростом стоимости жизни, добавляет Луценко.

Фото: shutterstock

Советы арендодателям и арендаторам

Как выгодно снять квартиру

Чем больше срок аренды, тем больше скидка. Если вы собираетесь арендовать квартиру на год и более, то арендодатель вполне может сбросить 5–10% от стоимости.

Еще проще сбить цену, если заключать договор с предоплатой за несколько месяцев.

Учитывайте сезонный фактор. В летние месяцы и в новогодние недели деловая активность снижается, и владельцы квартир с большей охотой готовы давать скидку.

Выясните заранее финансовую сторону вопроса: размер предоплаты, способы оплаты (наличные, карточка), условия досрочного расторжения договора.

Прописывайте «на бумаге» все условия аренда. В том числе возможное повышение арендной ставки.

Как выгодно сдать квартиру

Изучите рынок. Узнайте стоимость аренды схожих объектов в вашем городе, учитывая число комнат, близость инфраструктуры (магазины, детские сады и школы), общее состояние квартиры, наличие бытовой техники и т. п. В наиболее выгодном положении сейчас владельцы квартир со свежим ремонтом, расположенных в районах с хорошо развитой инфраструктурой.

Если не хотите заниматься изучением рынка сами — обратитесь в агентство или к частным специалистам. Они смогут подобрать клиента и грамотно составят договор аренды.

Заранее пропишите в договоре и обговорите во время личной встречи с потенциальным арендатором дополнительные условия, в том числе условия для повышения ставки, оплату испорченного имущества и т. д.

Будьте готовы сделать скидку ответственным жильцам, которые снимают жилье продолжительное время.

Материал подготовлен при участии эксперта департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николая Переславского и первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала.