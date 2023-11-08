Спрос на вторичное жилье рухнул: когда подешевеют квартиры Аналитик Луценко: рост цен на вторичное жилье продлится как минимум до января

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Очередное повышение ключевой ставки ЦБ в конце октября с 13% до 15% сделало рыночные программы ипотеки еще дороже для российских заемщиков. Ставки на вторичном рынке недвижимости приблизились к 17% годовых. В таких условиях ипотека на «вторичку» рискует стать нежизнеспособной. NEWS.ru рассказывает, что будет со спросом на готовые квартиры и как это может повлиять на их стоимость.

Как выросли ставки на вторичное жилье

27 октября Банк России повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта — с 13% до 15% годовых. До этого регулятор трижды повышал ключевую ставку (в период с июля по сентябрь). В середине лета она была всего 7,5%.

У повышения ключевой ставки есть свои плюсы, как, например, последующий за этим рост ставок по вкладам. Минус же в том, что кредиты для людей и компаний становятся более дорогими. Это относится в том числе и к ипотеке.

Ряд банков уже отреагировали на последнее решение регулятора (многие готовились к нему заранее). И размер ипотечных ставок на «вторичку» увеличился в среднем с 13–14% до 15–16% годовых. Для сравнения: в 2019 году ипотечные ставки на вторичное жилье составляли 8,5–9% годовых. Минимальная ставка в Сбербанке на вторичное жилье сейчас достигла 15,6%. У ВТБ — 16,4–16,5% в зависимости от комбинации примененных скидок. Ставка увеличится, если клиент, например, откажется от электронной регистрации сделки или услуги комплексного страхования. Или первоначальный взнос составит менее 20%. В Альфа-Банке базовые ставки по ипотеке на квартиры на вторичном рынке выросли до 16,69%. Банк «Открытие» поднял базовую ставку по ипотеке на готовое жилье до 16,99% без учета скидки.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как изменился спрос на вторичное жилье

Фактически заградительные (или как минимум близкие к тому) ипотечные ставки охладили рынок: интерес ко «вторичке» уже заметно снизился. Так, по данным «Авито Недвижимости», с которыми ознакомился NEWS.ru, спрос на покупку вторичного жилья в целом в России сократился на 2,3% к октябрю 2022 года и на 15,3% к минувшему августу. По Москве динамика еще более ярко выраженная: за год спрос на вторичные квартиры рухнул на треть (–33,6%), а по сравнению с августом — на 5,7%.

В «Циан.Аналитике» NEWS.ru сообщили, что по количеству просмотров объявлений на площадке можно судить о снижении активности покупателей. Спрос (в данном случае число просмотров на «Циане») пока упал на 15–20% от максимумов конца лета, хотя большая часть участников рынка ожидали более быстрого и выраженного снижения — на 25–30% — на фоне «заградительно высоких ставок» и продолжающегося роста цен, рассказал NEWS.ru руководитель направления «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

По оценкам риелторской компании компании «Этажи», в октябре спрос на «вторичку» в России «просел» на 14,7% по сравнению с пиками августа, а в Москве — на 1,8%.

Что сейчас происходит с ценами на «вторичку»

Квартиры на вторичном рынке дорожают по всей стране вслед за новостройками. По данным портала «Мир квартир», предоставленным NEWS.ru, в среднем в прошлом месяце квадратный метр на «вторичке» подорожал на 4,2% (до 107,3 тыс. руб.), а за год — с октября 2022 года — на 12%. В Москве —- на 1,5% и 6,6% соответственно.

В компании «Этажи» фиксируют рост средней цены предложения на вторичном рынке в России в октябре на 1,3%.

Что будет со спросом на готовые квартиры дальше

По словам Алексея Попова, на протяжении последних четырех месяцев число сделок на вторичном рынке в России находилось на рекордно высоких уровнях. В Москве в июле и августе фиксировались максимальные продажи за всю историю наблюдений. «В таких условиях возврат к фоновым значениям спроса означает спад на 25–30% в месячном выражении. Но эти цифры не должны вводить в заблуждение. Они будут означать „возврат к норме“, а не резкое падение», — пояснил он.

Спрос на готовое жилье из-за подросших ипотечных ставок по стандартным программам кредитования априори в ближайшие месяцы будет снижаться, прогнозирует заместитель директора федеральной компании «Этажи» Татьяна Ахметдинова. «В том числе за счет того, что доля покупателей с одобренными ранее ипотечными кредитами постепенно сводится на нет. Плюс рынку необходимо адаптироваться под нынешние условия кредитования», —- сказала она в беседе с NEWS.ru. До конца года, по ее прогнозу, спрос на вторичном рынке в РФ может снизится еще на 10–15%.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Упадут ли ли цены на вторичном рынке

Генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко ждет дальнейшего роста цен на «вторичку» как минимум до конца года.

«Сейчас идет одобрение заявок, поданных перед последним повышением ключевой ставки. Когда банковский процент достигнет своего потолка, этот поток спроса иссякнет и собственники перестанут взвинчивать ценники. По нашим прогнозам, это случится после Нового года», — отметил он.

В целом в 2024 году подорожание квартир на вторичном рынке, скорее всего, будет умеренным, а рост ценника будет происходить в основном за счет «новой» «вторички», считает эксперт. Люди, купившие новостройки по высоким ценам, будут стараться и продать их хотя бы «не дешевле». А вот старый советский и особенно ветхий фонд будет обесцениваться, однако не настолько, чтобы обрушить средний уровень цен, добавил Луценко.

Серьезного (на 10% и более) снижения цен не ждет и Алексей Попов из «Циана». По его словам, рынок «вторички» не так критично зависит от ипотечного кредитования. «Даже простой разворот ценового тренда (с медленного роста к медленному снижению) возможен лишь при заметном снижении активности покупателей, чего пока в большинстве регионов не происходит», — указывает он. Пока номинальные цены предложения продолжают расти со скоростью 1,5–1,8% в месяц, но падение спроса приведет к тому, что они будут стагнировать, полагает аналитик.

Татьяна Ахметдинова напомнила, что вторичный рынок реагирует на изменение спроса не сразу, как правило, это происходит в течение двух-трех месяцев. «Поэтому цены сейчас стабилизируются и зафиксируются на нынешних позициях», — отметила она. При этом по мере охлаждения спроса будет расти средний уровень дисконта, в том числе за счет тех объектов, где собственники по тем или иным причинам будут заинтересованы в их срочной продаже, заключила собеседница NEWS.ru.

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