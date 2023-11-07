Доля сделок по продаже «вторички» в России рекордно снизилась «Известия»: доля покупателей вторичного жилья в РФ опустилась до рекордных 34,5%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доля покупателей вторичного жилья в России по итогам октября рекордно снизилась и составила 34,5%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные компании «Этажи». Директор по продажам фирмы Сергей Зайцев пояснил, что весной 2022 года, во время действия заградительных ипотечных ставок, доля приобретающих вторичное жилье не опускалась ниже 35,9%. По его словам, текущая тенденция к падению спроса на рынке «вторички» отрицательно скажется на среднесрочных и долгосрочных перспективах.

Те, кто хотел улучшить жилищные условия, столкнутся с проблемами по продаже имеющегося у них жилья, конечно, это отразится на спросе, в том числе на новостройки, несмотря на сохраняющиеся льготные ипотечные программы, — считает специалист.

Он подчеркнул, что в России необходимо сформировать долгосрочную и понятную стратегию кредитования для улучшения жилищных условий, чтобы избежать волн «хайпового спроса». При этом Зайцев заявил о текущем росте сделок на рынке загородной недвижимости — за прошлый месяц она увеличилась с 18,7% до 22%.

Ранее вице-президент гильдии риелторов Константин Апрелев заявил, что цены на недвижимость в России снизятся только после Нового года, до этого времени ожидать падения стоимости жилья не стоит. Эксперт подчеркнул, что такой прогноз будет актуален, если сохранится высокая ключевая ставка.