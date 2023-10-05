Дорожает или дешевеет? Все о ценах на вторичное жилье в России Эксперты прогнозируют перемены на вторичном рынке недвижимости

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Вторичное жилье продолжает дорожать, хотя и меньшими темпами, чем раньше. Большинство продавцов таких квартир снижают цены, что говорит о намечающемся «развороте» на рынке, считают эксперты. NEWS.ru рассказывает, что будет со стоимостью «вторички» в ближайшие месяцы в России и на какие скидки сегодня могут рассчитывать покупатели.

Как выросли цены на «вторичку» за месяц и за год в России

По данным «Авито.Недвижимости», по итогам сентября средняя стоимость квартир на вторичном рынке России (эксперты изучили цены в 33 городах РФ. — NEWS.ru) составила 4,6 млн рублей. За год средний ценник вырос на 12,2%, а за месяц — на 2,2%.

Во всех исследуемых городах (кроме Калининграда) цены на «вторичку» за последние 12 месяцев выросли. Сильнее всего жилье подорожало в Челябинске (средний ценник увеличился на 41,4%), Кирове (+32,7%), Саратове (+26,2%) и Симферополе (+25%). В сентябре этот показатель также вырос в большинстве городов, кроме Краснодара (-1,1%), Москвы (-1%) и Калининграда (средняя стоимость объекта не изменилась). Самый существенный рост ценника аналитики зафиксировали в Кирове и Саратове (+5,3%), Сочи (+5%) и Казани (+4,8%).

По данным риелторской компании «Этажи», средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке России в сентябре выросла на 1,5%. В топ-10 по этому показателю среди городов-миллионников вошли Красноярск (+3,4%), Омск и Челябинск (+3,3%), Пермь (+3,2%), Краснодар и Волгоград (+3%), Казань и Москва (+2,8%), Екатеринбург (+2,4%) и Нижний Новгород (+2,1%). Меньшими темпами цена «квадрата» росла в Самаре (+0,5%), Воронеже (+0,9%) и Уфе (+1,8%).

В компании «ИНКОМ-Недвижимость» также отмечают месячный рост средней цены квадратного метра в Москве (+0,3% в сентябре) и ее годовое снижение (-1,1% за 12 месяцев).

Номинальные цены предложения продолжают расти, но меньшими темпами, чем в августе, говорят в «Циане». По итогам сентября в 16 городах-миллионниках и двух областях они увеличились на 1,7%, тогда как в августе выросли на 1,9%, следует из данных сервиса.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как изменился спрос на вторичное жилье в России

По данным «Авито.Недвижимости», интерес к покупке «вторички» вырос в целом на 2,3% за год, но за последний месяц упал сразу на 11%. Больше всего в сентябре спрос снизился в Челябинске (-24%), Барнауле (-22,8%), Иркутске (-21,6%) и Ижевске (-21,4%). В Москве за тот же период этот показатель сократился на 8,8%.

Исходя из данных «Циана», в августе в Москве был зафиксирован месячный рекорд по числу сделок (17,5 тыс.). Больше, чем в этом месяце, квартир на вторичном рынке продавалось только в декабре 2018, 2020 и 2021 годов. Рекордные продажи «вторички» зафиксированы также в Санкт-Петербурге (10,9 тыс. за год). Но потенциальный спрос на квартиры падает, говорят эксперты.

«Относительно максимумов, зафиксированных в конце августа, число целевых действий с объявлениями на нашей площадке упало на 10%. Хотя в абсолютном выражении эти показатели и остаются высокими», — пояснил NEWS.ru руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

По данным директора направления «вторичный рынок» компании «ИНКОМ-Недвижимость» Сергея Шломы, после августовского ажиотажа спрос на «вторичку» в Москве упал. «В августе спрос был примерно на 20% выше нормы, а в сентябре снизился те же 20%», — уточнил он в беседе с NEWS.ru.

Повлияет ли спрос на стоимость квартир на вторичном рынке

По мнению Сергея Шломы, сокращение спроса за счет ухода с рынка большей части ипотечных покупателей (из-за высоких ставок на «вторичку». — NEWS.ru.) неизбежно начнет толкать цены вниз, но это снижение будет постепенным. «Думаю, что до конца года мы не увидим понижения цены, возможно, это начнется только после январских праздников», — отметил он.

Пока что спрос и предложение находятся в равновесии, заявил NEWS.ru руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин. Но традиционный осенний рост спроса в этом году будет ограничен высокими ставками по ипотеке (из-за роста ключевой ставки ЦБ) на вторичном рынке, объясняет он. По его наблюдениям, под конец лета многие покупатели уже вышли на сделку, в том числе по ранее одобренным, более низким ставкам. До конца года число предложений на вторичном рынке будет увеличиваться и рост цен, скорее всего, замедлится, прогнозирует эксперт.

По данным руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, продавцы «вторички» стали чаще корректировать цены вниз. В отсутствии значимых новостей примерно 2% собственников цену повышают и около 6% снижают (прежде всего, те, чья квартира долго не продается), остальные ценник не меняют, рассказывает он.

В последнюю неделю сентября на 8,8% объектов цена снизилась (против в 8,3% в августе, 7,1% в июле и 6,3% в мае).

«Увеличение доли лотов, где квартира за неделю стала стоить меньше — один из признаков возможного разворота цен по рынку в целом. Именно такой процесс мы наблюдаем по итогам последних двух недель», — указал Попов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Есть ли скидки на вторичное жилье в России

По данным компании «Этажи», с февраля 2023 года средний уровень торга в целом по России не поднимался выше 5,1%. Аналогичный уровень аналитики компании фиксировали в марте и мае 2023 года, а самый низкий размер среднего дисконта был в августе — 4,2%. В сентябре показатель вырос до 4,8%.

В Москве ситуация обратная. В июне — июле средний размер дисконта составлял 3–5%, но сейчас снизился до 3%, рассказал NEWS.ru Сергей Шлома. На фоне пока еще высокого спроса и недостатка ликвидного предложения продавцы редко делают скидки. По его мнению, на уступки идут лишь те из них, кто изначально выставлял объекты в продажу по чуть завышенной цене. В этом случае покупатель может рассчитывать на снижение до рыночной стоимости, заключил эксперт.

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