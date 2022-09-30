Скидки на жилье в Москве при частичной мобилизации начали достигать 40%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отдельные москвичи спешно продают жилье со скидками в 30–40% на фоне частичной мобилизации, сообщила NEWS.ru управляющий директор сети офисов МИЭЛЬ Ирина Пешич.

Появились запросы от собственников на быстрый выкуп недвижимости с дисконтом 30–40%, потому что деньги нужны, что называется, еще вчера, — говорит аналитик.

По ее словам, во время торга несколько миллионов можно «сбить» даже при покупке квартир экономкласса.

В то же время покупатели стали сознательнее, и предложение на рынке недвижимости пока сильно превышает спрос, отмечает Пешич.

Все-таки большинство людей покупают квартиру не для инвестиций (чтобы сначала купить, а потом сдавать или продать. — NEWS.ru), а в 90% случаев — для собственного проживания, — добавила эксперт.

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