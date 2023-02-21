Названы последствия ужесточения выдачи ипотек Эксперт по недвижимости Ракута: ужесточение выдачи ипотек повысит интерес к рынку «вторичек»

При ужесточении условий по выдаче ипотек, которые предложил ввести Центробанк РФ с мая 2023 года, у россиян вырастет интерес к рынку вторичного жилья, считает эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. Он рассказал «360», что продавцы «вторичек» готовы пойти на уступки и сделать скидки для покупателей в связи со снижением покупательской активности.

Чтобы привлечь покупателя, продавцы делают скидки. Поэтому вторичный рынок взял курс на снижение стоимости квадратных метров, — уточнил эксперт.

Ракута пояснил, что ЦБ оправдывает ужесточение выдачи ипотечных займов ценовым пузырем, который может образоваться, если кредитование на приобретение недвижимости станет слишком доступным. Поэтому Центробанк призывает тщательнее проверять потенциальных заемщиков и повышать ключевую ставку или первоначальный взнос.

Для обычного заемщика ипотеку будет сложно взять, потому что банки станут пристальнее проверять платежеспособность клиента и его кредитную историю. Скорее всего, ключевая ставка будет увеличена, а ипотека станет дороже, — отметил эксперт.

По словам брокера, застройщики, которые напрямую заинтересованы в получении выгоды, не снижают первичную цену на квадратный метр, а предпочитают привлекать дешевой ипотекой. В том случае, если число выдаваемых банками ипотек снизится, у застройщиков упадут продажи. От этого пострадают и сами банки, так как снизится уровень кредитования.

Поэтому ЦБ не стоит слишком закручивать гайки: ограничения могут негативно повлиять на экономику в целом и на структуры, которые эту экономику и поддерживают, — заключил Ракута.

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин ранее предложил президенту России Владимиру Путину включить в стоимость ипотеки меблировку российского производства. По словам главы ведомства, такой подход позволит снизить стоимость мебели для конечного потребителя, а также обеспечит дополнительный спрос граждан на отечественную продукцию.