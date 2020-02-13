В Саудовской Аравии, где ещё несколько лет назад День всех влюблённых был под запретом, к 14 февраля подготовили специальный гид.
Руководство для жителей страны
В 2018 году шейх Ахмад бин Касим Аль-Гамиди решил, что День всех влюблённых не противоречит исламскому учению или доктрине. Он заявил, что любовь не ограничивается лишь теми, кто исповедует Ислам. После этого жители королевства стали в открытую покупать экстравагантные подарки, букеты, воздушные шары и плюшевых медведей для своих половинок, пишет газета.
Ранее NEWS.ru писал, что в столовой штаб-квартиры НАТО в Брюсселе повара подготовили ко Дню влюблённых особенное меню.
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