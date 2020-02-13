https://static.news.ru/photo/6fa9b72c-4e46-11ea-b805-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Саудовской Аравии, где ещё несколько лет назад День всех влюблённых был под запретом, к 14 февраля подготовили специальный гид.

Руководство для жителей страны опубликовала англоязычная ежедневная газета Arab News. Она рассказала о романтичных местах, куда можно отправиться в День святого Валентина. Издание отмечает, что три года назад флористы и кондитеры прятали красные розы и конфеты в форме сердец, опасаясь сотрудников религиозной полиции. Рестораны отказывали в проведении торжеств в эту дату, опасаясь закрытия.

В 2018 году шейх Ахмад бин Касим Аль-Гамиди решил, что День всех влюблённых не противоречит исламскому учению или доктрине. Он заявил, что любовь не ограничивается лишь теми, кто исповедует Ислам. После этого жители королевства стали в открытую покупать экстравагантные подарки, букеты, воздушные шары и плюшевых медведей для своих половинок, пишет газета.

Ранее NEWS.ru писал, что в столовой штаб-квартиры НАТО в Брюсселе повара подготовили ко Дню влюблённых особенное меню.



