Женщину спасли из-под завалов в Турции на девятый день после землетрясения

Фото: Cem Bakirci/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пожилую женщину спасли из-под завалов в Турции на девятый день после землетрясения, сообщило агентство Anadolu. Пострадавшая госпитализирована, родственники женщины поблагодарили спасателей.

В турецкой провинции Адыйаман спустя 212 часов после землетрясения из-под обломков извлечена живой 77-летняя женщина. Фатма Гюнгёр была спасена из-под руин обрушившегося здания в одноименном административном центре провинции, — сказано в сообщении.

Землетрясение на юго-востоке Турции и Сирии произошло 6 февраля. Магнитуда составила 7,8. Эпицентр находился в 37 километрах от турецкого города Газиантеп с населением более миллиона человек. Катаклизм повлек масштабные разрушения. Число погибших в Турции достигло отметки в 29 605 человек, более 147 тысяч ранены. В числе жертв среди сирийского народа оказалась сестра премьер-министра Сирии Хусейна Арнуса Насуб Арнус, она погибла при крушении здания в городе Хама.

Как сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, из-под завалов удалось спасти более восьми тысяч человек. Пострадали более 81 тысячи человек, значительная часть из которых уже выписана из больниц. Эрдоган добавил, что разрушительная сила подземных толчков была сравнима с мощностью 500 атомных бомб.