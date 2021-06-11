Забыть о России: в чём Байден хочет убедить Эрдогана при встрече

Двусторонние переговоры президентов США и Турции Джозефа Байдена и Реджепа Тайипа Эрдогана в Брюсселе вряд ли могут обойтись без обсуждения военно-технического сотрудничества (ВТС) Анкары с Москвой. Подготовку к намеченной на 14 июня встрече сопровождала целая серия публикаций о том, что между союзниками по НАТО намечается сделка. Однако турецкие эксперты убеждены, что вопрос с российскими зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400, вероятно, так и не будет разрешён, а диалог президентов коснётся менее конфликтогенных тем.

Переговоры Байдена и Эрдогана должны пройти «на полях» натовского саммита в Брюсселе 14 июня. Это первая их встреча в статусе президентов, которая окончательно прояснит, смогут ли союзники договориться по тем досье, которые вызывают наибольшие трения. В первой половине этого года администрация Байдена предприняла шаги, которые всерьёз обеспокоили турецкий истеблишмент. Это и активизация каналов связи с автономной администрацией северо-восточной Сирии, и постоянное откладывание телефонных переговоров с Эрдоганом. Напряжённая атмосфера возникла и из-за решения Вашингтона признать события 1915 года в Османской империи геноцидом армян. Повышенное внимание Белого дома к положению политических критиков Эрдогана также вызвало смятение в Анкаре.

Отдельным вопросом, который вторгается в двустороннюю повестку, является положение приобретённых Турцией ЗРС С-400. Сделка уже привела к тому, что Анкара столкнулась с комплектом ограничительных мер США на базе «Закона о противодействии врагам Америки посредством санкций» (CAATSA). Однако американская сторона не ставит точку: для неё принципиально важно, будет ли вооружение введено в эксплуатацию.

MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

В разговоре с NEWS.ru эксперт Центра политических исследований в Анкаре Орхан Гафарлы отметил, что эта тема представляет наибольшую интригу.

США хотят, чтобы Турция не активировала С-400, а Турция, в свою очередь, предлагает сформировать совместную рабочую группу по урегулированию этого вопроса. В этом важное разногласие. Но пока непонятно, как лидеры смогут решить эту проблему. Орхан Гафарлы эксперт Центра политических исследований в Анкаре эксперт Центра политических исследований в Анкаре

Тем не менее западные СМИ со ссылкой на свои источники уверяли в последние дни, что компромисс найден. Так, были сообщения, что сторонами согласован временный сценарий с С-400, при котором «четырёхсотки» будут размещены на базе «Инджирлик» под американским контролем. Помимо этого, циркулировали материалы, авторы которых опять же на базе источников говорили, что Анкара ради того, чтобы успокоить Вашингтон, «высылает» российских экспертов-техников.

Мы никогда не сигнализировали о том, что готовы согласиться с наличием у Турции систем С-400, — заметил накануне, комментируя эти сообщения, глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. — Повторю, что это несовместимо со статусом Турции как союзника по НАТО.

Впрочем, есть предположения, что подобными сообщениями турецкий официоз, взаимодействующий с западными СМИ, просто пытается смягчить продолжающийся в стране экономический кризис. Валютный рынок республики продолжает проседать на фоне новых высказываний президента Эрдогана о необходимости понижения процентных ставок в условиях двузначной инфляции, больших погашений внешнего долга и некоторых проблем с туристическим сектором в связи с продолжением пандемии.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Турецкий политолог Юсуф Эрим, комментируя NEWS.ru повестку переговоров между Байденом и Эрдоганом, выразил сомнение в том, что вопрос с российскими ЗРС будет доминировать, даже несмотря на то что натовский саммит будет сконцентрирован на политике Кремля.

В связи с тем, что первая личная встреча президентов состоится в кулуарах саммита НАТО, я ожидаю, что она продлится около часа и оба лидера будут эффективно использовать время для обсуждения менее спорных вопросов, которые представляют взаимную выгоду. Юсуф Эрим турецкий политолог турецкий политолог

По словам аналитика, основными темами, вероятнее всего, будут пересмотр и переосмысление турецкой роли в НАТО, Афганистане, событиях в Ливии и Восточном Средиземноморье. Помимо этого, как ожидает собеседник NEWS.ru, оба лидера должны договориться о дате будущей двусторонней встречи.

Даже с учётом того, что проблема С-400 широко обсуждается в СМИ накануне встречи, оснований считать, что она будет решена 14 июня, нет, заключил Эрим.