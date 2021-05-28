США представили Турции альтернативу российским С-400

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США представили Турции альтернативу по теме приобретения официальной Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400. Данную информацию в разговоре с журналистами телеканала CNN TURK огласила заместитель американского госсекретаря Уэнди Шерман.

По её словам, тот факт, что Турция приобретает С-400, создаёт в НАТО проблему.

Мы представили альтернативу, в Турции точно знают, что делать. Я надеюсь, что мы сможем найти общий путь, — подчеркнула Шерман.

Однако заместитель госсекретаря США не уточнила, какую именно альтернативу Вашингтон представил Анкаре.

Ранее стало известно, что турецкие власти ведут переговоры с Россией о закупке второго полка систем противовоздушной обороны C-400. По словам главы МИД республики Мевлюта Чавушоглу, турецкая сторона предложила Вашингтону создать техническую группу по C-400, чтобы найти «формулу решения».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ЗРК С-400, который Турция купила у РФ, несовместим с технологиями Альянса. Он добавил, что данные комплексы могут угрожать натовской авиации. По его словам, Альянс в связи с этим приветствует переговоры Турции с остальными государствами — членами Блока о возможных поставках систем ЗРК Patriot или SAMP/T.