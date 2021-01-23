Военные Израиля сбили беспилотник, влетевший со стороны Ливана

https://static.news.ru/photo/73dacb48-5cb8-11eb-9eb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Израильские военные сбили беспилотный летательный аппарат, который влетел в воздушное пространство со стороны Ливана. Об этом сообщила Армия обороны Израиля.

Некоторое время назад военные Армии обороны Израиля сбили беспилотный летательный аппарат, который влетел в воздушное пространство Израиля из Ливана. Армия обороны Израиля отслеживала беспилотник на протяжении всего инцидента, — говорится в сообщении.

Как писал NEWS.ru, военный автомобиль израильской армии был обстрелян в районе границы с сектором Газа. Транспортное средство получило повреждения. Данных о пострадавших не поступало. За провокацией может стоять группировка ХАМАС. Сообщалось, что израильский танк взял на прицел военный пост организации в Газе.

Ранее израильские истребители нарушили воздушное пространство Ливана. Воздушные машины пролетели на средней и пониженной высоте над Бейрутом. Инсайдер из командования ВС Ливана сообщил, что 5 января ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство страны около 10 раз. Они совершали полёты над Бейрутом и районами Бшамун, Шуэйфат и Арамун, расположенными к югу от столицы.