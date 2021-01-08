СМИ: самолёты ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство над Бейрутом

https://static.news.ru/photo/9ce6b298-5337-11eb-bec2-fa163e074e61_660.jpg Фото: IsraeliAirForce/facebook.com

Израильские истребители нарушили воздушное пространство Ливана и появились в небе над ливанской столицей.

Самолёты пролетают на средней и пониженной высоте. Замечен также и барражирующий беспилотный летательный аппарат, шум его мотора слышен над южными окраинами Бейрута. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

5 января инсайдер из командования ВС Ливана сообщал, что ВВС Израиля около 10 раз вторгались в воздушное пространство страны и совершали интенсивные полёты над Бейрутом и районами Бшамун, Шуэйфат и Арамун, расположенными к югу от столицы.

По его данным, истребители имитировали налёты на южные города Марджаюн и Бинт-Джбейль, а также на окрестности порта Тир. Два раза было замечено нарушение катерами израильских ВМС морской границы у мыса Эн-Накура.

При этом Ливан не раз направлял в 2020 году в Совет Безопасности ООН жалобы на Израиль и обращал внимание на то, что его небо используется для нанесения ракетных ударов по военным объектам на территории Сирии.

Ранее, 7 января, противовоздушная оборона (ПВО) Сирии отразила атаку по южным районам Дамаска, по мнению сирийской стороны, за нападением стоят ВВС Израиля, сообщал NEWS.ru.