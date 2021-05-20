Власти Израиля решили прекратить огонь по Газе

Кабинет министров Израиля принял решение о прекращении ударов по палестинской Газе. Решение озвучено вечером 20 мая, сообщает 12-й канал израильского телевидения.
Заседание, посвящённое дальнейшим действиям в секторе Газа,
Режим прекращения огня в секторе Газа должен вступить в силу в 02:00 21 мая.
До заседания о расширении военной кампании против ХАМАС «до любых пределов» заявлял глава Минобороны Израиля Бени Ганц.
Ранее стало известно, что израильские власти намерены остановить военную операцию на территории сектора Газа. Об этом они официально уведомили египетского посредника. 20 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назначил на 19:00 совещание кабинета безопасности с целью обсудить актуальную ситуацию.