Власти Израиля решили прекратить огонь по Газе

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Россия выразила готовность принять на своей территории переговоры между Израилем и Палестиной. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, сообщают «Известия».

В последние несколько лет мы последовательно выступали за проведение такого саммита, и наша позиция не изменилась. Мы будем очень рады видеть в Москве и палестинцев, и израильтян. У нас и...