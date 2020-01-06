Арабский дипломатический источник сообщил, что Багдад заранее предупредил Вашингтон о том, какие базы поразят удары Ирана. Случилось это после того, как иранские официальные лица передали соответствующую информацию иракской стороне.
Собеседник CNN
При этом премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди подтвердил, что власти Ирана отправили Ираку официальное сообщение о том, что атака начнётся в ближайшее время. Однако в распространённом сообщении пресс-службы премьера было сказано, что удар будет совершён по американским позициям без указания их расположения.
Ряд ракетных ударов по занятым американскими военными базам в Ираке Корпус стражей Исламской революции нанёс в ходе операции «Мученик Сулеймани». Это стало местью за гибель иранского генерала Касема Сулеймани. Девять ракет были выпущены по базе Айн аль-Асад 8 января. После этого глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф назвал удар по военной базе США мерой самообороны, но заявил, что Тегеран не стремится к войне.
Ранее Махди заявил об угрозе «опустошительной тотальной войны». Политик предположил, что накал обстановки на Ближнем Востоке может привести не только к войне в его стране, но и к общемировому конфликту, писал NEWS.ru.
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