https://static.news.ru/photo/8fc9bc74-3211-11ea-bbef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrea Dicenzo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Арабский дипломатический источник сообщил, что Багдад заранее предупредил Вашингтон о том, какие базы поразят удары Ирана. Случилось это после того, как иранские официальные лица передали соответствующую информацию иракской стороне.

Собеседник CNN утверждает , что американская разведка в течение последних дней наблюдала за перемещением Ираном военной техники, включая беспилотники и баллистические ракеты.

При этом премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди подтвердил, что власти Ирана отправили Ираку официальное сообщение о том, что атака начнётся в ближайшее время. Однако в распространённом сообщении пресс-службы премьера было сказано, что удар будет совершён по американским позициям без указания их расположения.

Ряд ракетных ударов по занятым американскими военными базам в Ираке Корпус стражей Исламской революции нанёс в ходе операции «Мученик Сулеймани». Это стало местью за гибель иранского генерала Касема Сулеймани. Девять ракет были выпущены по базе Айн аль-Асад 8 января. После этого глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф назвал удар по военной базе США мерой самообороны, но заявил, что Тегеран не стремится к войне.

Ранее Махди заявил об угрозе «опустошительной тотальной войны». Политик предположил, что накал обстановки на Ближнем Востоке может привести не только к войне в его стране, но и к общемировому конфликту, писал NEWS.ru.