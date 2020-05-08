Видео расстрела машины ИГ в Ираке появилось в Интернете

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Расстрел машины боевиков запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство» в иракской провинции Анбар попал на видео.

На размещённом в Twitter ролике видно, как грузовик едет по бездорожью, а по нему ведётся прицельный огонь. В какой-то момент машина останавливается.

Irak : VidÃ©o qui documente un soldat irakien qui tire sur une voiture de l'EI Ã partir d'un hÃ©licoptÃ¨re Mi-171 dans le dÃ©sert de la province d'Anbar. pic.twitter.com/kCbXXZeOhO — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) May 8, 2020

В комментарии к видео говорится, что обстрел вел иракский пулемётчик с вертолёта Ми-171.

Провинция Анбар граничит с Иорданией, Саудовской Аравией, Сирией и является частью так называемого суннитского треугольника — местности, на которой преобладает арабское суннитское население. Значительная часть провинции была захвачена «Исламским государством», суннитской группировкой, в 2014 году. Впоследствии территория стала одним из главных убежищ для боевиков ИГ.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники испанской полиции задержали предполагаемого участника группировки «Исламское государство». По данным правоохранительных органов, задержанный планировал теракты в Барселоне.