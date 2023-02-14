В Турции спасли братьев, которые провели под завалами девять дней

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look press

В турецком Кахраманмараше, где был эпицентр землетрясения, спасли двух братьев, которые провели под завалами 198 часов, сообщает телеканал TRT Haber. Врачи поставили им капельницы еще внутри разрушенного шестиэтажного дома.

Телеканал уточняет, что спасатели услышали голос одного из братьев ночью и в течение нескольких часов прокладывали путь к пострадавшим.

Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Как отметил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным в стране с 1939 года. Согласно последним данным, предоставленным правительственным управлением по чрезвычайным ситуациям (АФАД), число жертв достигло 31 643.

12 февраля Роскосмос обнародовал снимок, на котором запечатлен тектонический разлом в Турции, появившийся в результате мощного землетрясения. В Telegram-канале государственной корпорации подчеркнули, что специалисты продолжают осуществлять космический мониторинг последствий природного катаклизма.