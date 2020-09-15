В США дают пессимистичный прогноз по военным связям с Турцией

Тема возможного ухода контингента Вооружённых сил США с находящейся в Турции авиабазы Инджирлик превратилась из инструмента турецкого шантажа в американский. После того как администрация президента Дональда Трампа сняла оружейное эмбарго с Кипра и тем самым накалила ситуацию в отношениях с Анкарой, сенаторы заявили, что необходимо применить против турецкого руководства и другие меры. Например, уход с привычных военных объектов.

Такой вариант развития отношений с Турцией допустил сенатор-республиканец Рон Джонсон, который возглавляет подкомитет по международным отношениям.

Мы надеемся на лучшее, но готовимся к худшему, — отметил законодатель, комментируя судьбу базы Инджирлик. — Мне кажется, с позиции защиты мы должны взглянуть на суть ситуации, когда Эрдоган выбирает не лучший путь.

Интересно, что подобные угрозы — лишить Америку доступа к этому стратегически важному военному объекту — неоднократно звучали от самого турецкого правительства, особенно на фоне разногласий с Соединёнными Штатами по сирийскому досье, в рамках которого Вашингтон деятельно поддержал курдские военизированные формирования. Кроме того, базе Инджирлик угрожала опасность ещё и на фоне всплеска антиамериканской риторики после того, как в июле 2016 года Анкара заявила о срыве попытки госпереворота. Нередко США назывались турецким официозом в числе «вдохновителей» неудавшегося путча. Однако пока что дело обходилось одними заявлениями.

Безусловно, нынешняя ситуация в отношениях США и Турции иная с учётом ряда факторов, в том числе роста градуса конфликта в Средиземноморье и непрекращающихся угроз Реджепа Тайипа Эрдогана взять курс на условное «евразийство». В связи с этим администрация Трампа вполне могла бы принять по поводу Инджирлика некие ограничительные меры, прикрыв их логикой общего процесса передислокации своих сил. Например, сейчас Вашингтон обдумывает «переезд» своего штаба Африканского командования. Согласно данным Washington Post, изучаются планы перемещения объекта в Испанию, Италию, Бельгию или Британию, а также вариант его переноса в США.

Thorsten Weber/Global Look Press

Подобным образом американское руководство поступило с Саудовской Аравией, откуда, как сообщалось в этом году, был частично выведен контингент ВС США. Формальной причиной стало уменьшение угрозы со стороны Ирана, которому, по словам Трампа, «хватило» ограничительных мер в рамках политики максимального давления. Однако в реальности это было уступкой Конгрессу, который оказывал давление на Белый дом в связи с его нежеланием «наказать» Эр-Рияд за преследование диссидентов, войну в Йемене и самовольное обрушением нефтяных цен.

До настоящего времени США показывали деликатную готовность поддержать Грецию и Кипр. Сейчас американские ВС совместно с греческими коллегами проводят пятидневные танковые учения со стрельбами на полигоне Ксанти, который находится недалеко от сухопутной границы с Турцией. Фактически это соревнования между танковыми экипажами в искусстве вождения и в точности стрельбы. В манёврах принимают участие в том числе экипажи M1A2 ABRAMS, а также танки Leopard 2 в модификации LEO2HEL и LEO2A4. До этого Афины организовывали учения с участием ВС Франции и Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Однако Турция пока что остаётся для США союзником, в том числе в рамках НАТО, и глобальная корректировка политики в её отношении вряд ли возможна. Равно так же Анкара понимает свою системную зависимость от Вашингтона — как в рамках экономики, так и в оборонной сфере. Так что эскалация средиземноморского конфликта с участием США возможна только в том случае, если Эрдоган решится перейти «красные линии» в отношении чужих территорий или военнослужащих.