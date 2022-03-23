Укротить Тегеран: Ближний Восток создаёт коалицию без США

В египетском Шарм-эль-Шейхе прошли
О содержании исторической встречи в Шарм-эль-Шейхе
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Давняя идея
Идея создания ближневосточного аналога НАТО получила развитие в эпоху Дональда Трампа. Тогда республиканская администрация обсуждала формирование антииранского блока MESA (Middle East Strategic Alliance) с Саудовской Аравией, ОАЭ, Кувейтом, Бахрейном, Катаром, Оманом и Иорданией. Однако реализация инициативы была осложнена скандалом вокруг убийства оппозиционного обозревателя Джамаля Хашогги, ответственность за которое была возложена на саудовского наследного принца Мухаммеда бин Салмана. Тогда с королевством увеличили дистанцию многие международные игроки, и Трамп находился под сильным давлением вашингтонского истеблишмента, настаивавшего на санкциях против кронпринца.
Интересно, что на том этапе обсуждений против идеи MESA выступал Египет. Источники западных изданий тогда отмечали, что Арабская Республика отказалась давать согласие Вашингтону на своё участие в блоковой инициативе из-за сомнений в том, что она вообще может быть реализована. Ас-Сиси был недоволен отсутствием у администрации Трампа чёткого плана создания альянса. Отдельным фактором для египетской стороны стала неуверенность в том, что республиканская администрация способна остаться у власти на второй срок, а отношение демократического лагеря к подобным идеям было скорее негативным. Теперь же, по-видимому, позиция Белого дома по этому вопросу Каир практически не беспокоит.
Риски для коалиции
Факт, что Турция фигурирует в числе возможных претендентов на участие в ближневосточном клубе, демонстрирует произошедшие стратегические сдвиги внутри региона. В последние годы Анкара попыталась нейтрализовать свои политические трения с Израилем, Египтом, Эмиратами и даже Грецией, с которой у неё существуют серьёзные территориальные споры. Последние контакты на полях саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Пакистане показали, что в скором времени восстановлением контактов Турция займётся и с Эр-Риядом. После переговоров со своим саудовским коллегой глава МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что страны двигаются к абсолютной нормализации отношений.
Конечно, при формировании ближневосточного аналога НАТО могут возникнуть трудности, связанные с тем, что ещё не все арабские игроки готовы к восстановлению отношений с Израилем. Несмотря на то что Саудовская Аравия имеет с этой страной глубокие неофициальные связи по линии разведслужб, «старая гвардия» королевского истеблишмента, которую представляет прежде всего пожилой монарх, пока что выступает против открытого оформления контактов, которое даст возможность говорить о признании Эр-Риядом государственности израильтян. В отличие от молодого поколения деятелей более опытные саудовские политики по-прежнему считают одним из важнейших приоритетов разрешение палестинского вопроса.
Впрочем, вести закулисный диалог с Израилем до настоящего времени это не мешало. Интрига заключается в том, как на оформление нового альянса отреагирует Иран, для которого подобные коалиционные инициативы представляют собой очевидной раздражитель.