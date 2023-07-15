Турция будет сотрудничать с Россией в сфере образования Министр образования Турции: российско-турецкий диалог в теме образования продолжится

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Турция будет сотрудничать с Россией в сфере образования и диалог по этой теме продолжится, заявил министр национального образования республики Юсуф Текин, передает РИА Новости. Руководитель профильного ведомства отметил, что в России высокий уровень образования.

В Турции прекрасно знают, что в России очень высокий уровень образования. Поэтому мы планируем сотрудничать с российскими коллегами. Главой ведомства я назначен сравнительно недавно, но уверен, что российско-турецкий диалог по этой теме непременно будет иметь продолжение, — заявил Юсуф Текин

Текин был назначен на пост министра в июне 2023 года. По его словам, странам есть что предложить друг другу, а прошлый опыт взаимодействия обязательно учтут.

В июне президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министрами Евразийского экономического союза выступил против возвращения к советской системе образования. По его словам, нужно брать самое лучшее, что есть в мире, опираться на фундаментальные основы образования и создавать свое.

Сегодня, 15 июля, стало известно, что власти Турции приостановили выдачу ВНЖ иностранцам во всех районах Стамбула. Исключение составляют случаи, касающиеся безопасности жизни, здравоохранения, как раз образования и международной торговли.