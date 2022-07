Трагедия в Дахуке: клин в отношения Турции с Ираком и Ираном Ирак оставляет за собой «полное право на ответ» и привлечёт к ответственности агрессоров

По меньшей мере четыре снаряда попали 20 июля в курортную зону Барах в округе Заху в северной иракской провинции Дахук на границе между Иракским Курдистаном и Турцией. Восемь туристов погибли и еще 23 человека получили ранения в результате нападения. Все жертвы были гражданами Ирака.

Власти Ирака обвинили в этой трагедии турецких военных, чьи базы находятся поблизости от Дахука и которые проводят в этих районах операции против Рабочей партии Курдистана (РПК). Во многих иракских городах прошли масштабные антитурецкие акции.

Обвинения без расследования

В очередной раз турецкие силы совершили явное и вопиющее нарушение против суверенитета Ирака, против жизни и безопасности иракских граждан, — заявил премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казими в заявлении, опубликованном в Twitter через несколько часов после нападения. — Это жестокое нападение подчеркнуло тот факт, что Турция игнорировала постоянные требования Ирака воздерживаться от военных нарушений против иракской территории и жизни её народа.

Аль-Казими заявил, что Ирак оставляет за собой «полное право на ответ» и привлечёт к ответственности «агрессоров».

Ещё более воинственно прозвучали заявления шиитских лидеров Ирака, таких как Муктада ас-Садр, за чьими спинами стоят многотысячные армии боевиков.

Турция становится всё более наглой, полагая, что Ирак может ответить только слабым осуждением, — отметил ас-Садр.

Багдад отозвал своего временного поверенного в делах из Анкары, в то время как послу Турции в Ираке была вручена нота протеста.

Показательно, что западные СМИ практически единогласно поддержали эти заявления иракских властей, не дождавшись какого-либо расследования.

«Турция нанесла удар по курорту в Ираке» —звучит заголовок американской The New York Times. В том же ключе назвали свою статью и их коллеги из The Washington Post: «Турецкий удар убил по меньшей мере 8 иракских туристов на северном курорте».

В подобном ключе также были и заявления представителей США. В них указание на недопустимость нарушения иракского суверенитета также говорит о приверженности Вашингтона версии с «турецким следом» в этом инциденте.

Соединённые Штаты осуждают совершённую в иракской провинции Дахук атаку, в результате которой погибли и были ранены мирные жители. Убийство мирного населения неприемлемо, и все государства должны соблюдать свои обязательства в рамках международного права, включая защиту гражданских лиц, — отметил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс. — Мы по-прежнему решительно поддерживаем суверенитет Ирака, его безопасность, стабильность и процветание, включая Иракский Курдистан.

При этом Турция свою причастность к этим трагическим событиям отрицает, считая инцидент заранее спланированной провокацией.

Турция не имеет отношения к обстрелу района Дахук на севере Ирака, сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в четверг в эфире турецкого телеканала TRT.

«Мы не имеем к этому отношения и открыты к сотрудничеству для выявления виновников трагедии», — сказал министр. Он отметил, что, по полученным от турецких военных данным, «никаких нападений на гражданские объекты не совершалось».

«Иракские власти не должны попадать в ловушку террористических организаций» — подчеркнул Чавушоглу, призвав соседнюю страну к сотрудничеству в противодействии Рабочей партии Курдистана (РПК).

МИД Турции ранее выступил с заявлением, в котором призвал власти Ирака не делать поспешных выводов и сотрудничать в выявлении истинных виновников инцидента:

«Турция выступает против всех видов нападений на гражданское население. Турция ведет борьбу с терроризмом в соответствии с международным правом, уделяя особое внимание защите гражданского населения», — отмечается в документе МИД.

«Турция довольно быстро отреагировала на обстрел, поскольку разведка ожидала провокации после саммита», — говорит источник NEWS.ru в Анкаре пожелавший остаться анонимным в связи с ограничениями на комментарии по данной теме в Турции.

Спецслужбы Турции расценивают эту провокацию, устроенную проиранскими боевиками, ряд из которых находится в тесной коммуникации с РПК, как попытку дискредитации турецкой операции в Ираке, а также — новой операции в Сирии. Кроме того, ведомства Турции, как и в случае информационной атаки против лично президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и министра обороны Хулуси Акара, отмечают, что агентства типа Reuters, которые давно замечены в антитурецкой кампании, слишком быстро отреагировали на обстрел в Дохуке и сразу же обвинили во всем турецкие вооружённые силы, — добавил источник.

Интерес США

Пока не проведено полное и тщательное расследование событий, прямо обвинять в них какую-либо страну или организацию вряд ли целесообразно, но для некоторых государств такой ход событий вполне вписывается в канву их интересов и они могут оказаться выгодополучателями от последствий данной трагедии.

В частности, США всегда выступали против турецкого военного присутствия в Ираке и проводимых там Турцией военных акций. Тем более Вашингтон противодействует планам проведения Анкарой военных операций в Сирии против курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG), аффилированных с РПК — последние считаются в Вашингтоне союзниками.

На фоне подготовки турецкими вооруженными силами и их сирийскими союзниками новой военной кампании против YPG, нынешнее обострение в Ираке, где против Турции способны выступить многочисленные шиитские проиранские группировки, пришлось весьма кстати. Теперь США готовы переложить ответственность по защите сирийских курдов с себя на иранских прокси, если Анкара окажется втянута в конфликт с ними в Ираке. При этом эти же шиитские иракские фракции представлены и в числе иранских прокси-сил в Сирии, которые проводят, наряду с иными связанными с Ираном фракциями активное военное развёртывание с целью предотвращения турецкого наступления на Тель-Рифат и Манбидж на севере Сирии.

С 2018 года Иран кардинально улучшил отношения с РПК, а учитывая, что иранские прокси в Сирии имеют довольно прочные позиции со стороны Идлиба и в районе Манбиджа, у Ирана довольно много причин не желать новой операции, — сказал упомянутый выше источник NEWS.ru в Турции.

Клин в ирано-турецкое сотрудничество

Весьма твёрдая позиция иранского руководства в ходе саммита в Тегеране 19 июля «астанинской тройки» по поводу недопущения турецкой военной операции в Сирии также, вероятно, даёт возможность США воспользоваться этими разногласиями для того, чтобы размыть сотрудничество между Ираном, Россией и Турцией изнутри, а трагедия в Дахуке лишь способствует этому:

Тегеран отреагировал на инцидент в Дахуке в том же ключе, что и Вашингтон, поддержав позицию Багдада.

Иран, как и США, остаются союзниками Багдада. В Ираке, наряду с многочисленными проиранскими группировками из так называемого «альянса Хашд Шааби», интегрированными в структуры безопасности, по-прежнему находятся американские военные объекты и группы военных советников США. Они имеют связи с различными иракскими фракциями, в том числе и теми, которые принято считать американскими антагонистами. Не следует забывать, например, сотрудничество между американскими военными и проиранскими силами в Ираке во время кампании по борьбе с ИГ*. Поэтому когда надо и когда у сторон есть общие интересы, эти связи могут быть активированы, несмотря на конфронтацию по иным линиям.

Естественно, сам Иран не заинтересован в ухудшении отношений с Турцией, и тем более — в разрыве с ней. Несмотря на отдельные проблемные аспекты, связанные с сирийским кейсом и военными операциями в Ираке, у Анкары и Тегерана много общих сфер взаимодействия. Достаточно указать, что Иран ценит тот факт, что Турция так и не присоединилась к антииранским санкциям США и Запада. Это подтвердил и саммит «астанинской тройки», где Тегеран и Анкара договорились продлить заключённое ранее 25-летнее соглашение о поставках газа из Ирана в Турцию, а также увеличить товарооборот с $10 до $30 млрд. Были подписаны и соглашения о сотрудничестве в области сельского хозяйства, транзита товаров и так далее. Инцидент в Дахуке, собственно, случился сразу после достаточно плодотворного визита в Тегеран турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в рамках проведения там заседания «астанинской тройки».

Ненадежные прокси

В то же время у различных проиранских шиитских группировок, действующих в Ираке, часто оказываются собственные интересы, следуя которым, они способны серьезно «подставить» своих кураторов в Тегеране.

Например, наиболее рельефно это проявилось в ходе покушения на иракского премьера Мустафу аль-Казими в ноябре прошлого года с помощью заминированного беспилотного летательного аппарата (БПЛА). В подготовке этого теракта была обвинена шиитская группировка «Асаиб Ахль аль-Хакк».

Источники в «Хашд Шааби» тогда сообщили МЕЕ, что «Асаиб Ахль аль-Хак» и «Катаиб Хезболла» открыто «восстали» против Ирана, прямо игнорируя приказы Тегерана.

Каис Хазали, глава «Асаиб», и Абу Хусейн аль-Хамидави, командир «Катаиб Хезболла», заявили иранцам, что поддержка Тегераном кандидатуры аль-Казими на второй срок нарушила связь между союзниками.

В свою очередь, многие иракские шиитские группировки давно пытаются создать в Ираке широкий антитурецкий фронт, не считаясь с более осторожным подходом Тегерана, и привлечь к участию в нем, в том числе, и различные курдские группировки, с которыми они поддерживают тесные отношения. Это касается как РПК, так и Патриотического союза Курдистана (ПСК), возглавляемого кланом Талабани. В 2017 году ПСК на основании собственных договорённостей сдал шиитским группировкам город Киркук вместе с его нефтяными месторождениями. Талабани же является главным конкурентом клана Барзани — последний возглавляет турецких союзников в Ираке в лице Демократической партии Курдистана (ДПК).

Корни турецкого присутствия в Ираке

Турецкое военное присутствие в Ираке следует отсчитывать с 1990-х годов, когда Турция вмешалась в гражданскую войну в Иракском Курдистане на стороне ДПК Барзани против альянса ПСК Талабани и РПК. При этом изначально Барзани поддерживал Саддам Хуссейн, а помощь Талабани оказывал Иран. С тех пор Барзани являются союзниками Турции в Ираке (например, перед началом последней операции «Коготь-Замок» в апреле глава регионального правительства Иракского Курдистана и председатель ДПК Масрур Барзани посетил Анкару, где, по данным наблюдателей, согласовал проведению новой турецкой операции).

На основании Вашингтонских соглашений 1998 года, турецкие военные оставались гарантами перемирия, ПСК получала возможность разделить власть в регионе с ДПК, но должна была отказаться от сотрудничества с РПК. Последняя укрылась в горах Кандиля в Иракском Курдистане, с тех пор Турция периодически осуществляет против неё военные операции. Кроме того, в 2015 году турецкие военные развернули в Иракском Курдистане ряд военных баз, где обучали и оснащали подразделения ополчения пешмерга ДПК для их борьбы с ИГ. Впоследствии эти базы стали пунктами для турецких атак против РПК.

Если последствия инцидента в Дахуке не удастся «погасить» и события будут развиваться по конфронтационному сценарию, это может привести к противостоянию шиитских группировок и турецких военных в Ираке, в которое будут вовлечены и курдские партии на стороне разных противоборствующих сил.

*Организация признана террористической и запрещена в РФ