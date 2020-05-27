Власти США ввели санкции против двух руководителей ядерной программы

https://static.news.ru/photo/fc1dfb30-a055-11ea-a0c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Государственный секретарь США Майкл Помпео сообщил о введении санкций в отношении двух руководителей иранской ядерной программы.

Я ввожу санкции против двух лидеров иранской программы ядерного обогащения — Маджида Агаи и Амджада Сазгара. Иранским учёным нужно сделать выбор: продолжать мирную работу за пределами сферы распространения [ядерного оружия] или рисковать оказаться под санкциям, — написал Помпео в Twitter.

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял об особом значении иранской ядерной сделки для глобальной стабильности. По его словам, Кремль продолжит прилагать все усилия для сохранения совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе.

NEWS.ru также сообщал, что США намерены ввести и другие санкции. Они коснутся проекта «Северный поток — 2» в Германии.