Сирийские курды обратились к властям Соединённых Штатов Америки. Они просят Белый дом создать в Сирии бесполётную зону.
ВВС Турции наносят авиаудары по курдским населённым пунктам, передаёт
Президент России Владимир Путин призвал турецкого лидера Реджепа Эрдогана взвесить все последствия, которые может повлечь за собой военная операция по созданию зоны безопасности в Сирии. Об этом глава российского государства заявил в телефонном разговоре с турецким коллегой.
Ранее сообщалось, что турецкое командование начало перебрасывать свои войска на северо-восток Сирии, чтобы заставить сражающихся с джихадистами курдских ополченцев отойти от границы с Турцией. До этого Анкара начала бомбардировки позиций курдов, писал News.ru.
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