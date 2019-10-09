Фото: hvkk.tsk.tr

Сирийские курды обратились к властям Соединённых Штатов Америки. Они просят Белый дом создать в Сирии бесполётную зону.

ВВС Турции наносят авиаудары по курдским населённым пунктам, передаёт Reuters. Анкара начала военную операцию на севере САР. Бомбардировке подвергся город Рас эль-Айн и деревни. Акция получила название «Источник мира».

Президент России Владимир Путин призвал турецкого лидера Реджепа Эрдогана взвесить все последствия, которые может повлечь за собой военная операция по созданию зоны безопасности в Сирии. Об этом глава российского государства заявил в телефонном разговоре с турецким коллегой.

Ранее сообщалось, что турецкое командование начало перебрасывать свои войска на северо-восток Сирии, чтобы заставить сражающихся с джихадистами курдских ополченцев отойти от границы с Турцией. До этого Анкара начала бомбардировки позиций курдов, писал News.ru.

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