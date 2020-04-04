Российские военные не зафиксировали случаев нарушения перемирия в Идлибе

https://static.news.ru/photo/e6bc331a-76b1-11ea-aafe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: syria.mil.ru

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлёв прокомментировал ситуацию в Сирии. По его словам, российские военные за прошедшие сутки не зафиксировали ни одного случая нарушения перемирия в Идлибе.

За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооружённых формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано, — заявил Журавлёв.

Он также отметил, что патрулирование территорий в Алеппо и Хасеке произошло согласно расписанию. На данное время на территории Идлибской зоны деэскалации действует режим прекращения огня. Соответствующее соглашение было подписано между Россией и Турцией.

NEWS.ru информировал 1 апреля 2020 года об обстреле турецкой армией севера провинции Хасеке. Огонь вёлся из миномётных установок.