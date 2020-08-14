Российские медики и спасатели возвращаются из Ливана

https://static.news.ru/photo/e6edb0dc-de2d-11ea-a34e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Мобильная лаборатория Роспотребнадзора, участвовавшая в составе группировки МЧС в ликвидации последствий взрыва в Бейруте, возвращается в Россию.

Полтора десятка сотрудников лаборатории и принадлежащие ей автомобили отправлены на родину самолётом Ил-76 МЧС РФ. Ранее на нём в Бейрут прилетел замглавы ведомства Александр Чуприян, который наградил работников Роспотребнадзора медалями «За отличие в ликвидации чрезвычайной ситуации», сообщает ТАСС.

Взрыв в порту ливанской столицы прогремел вечером 4 августа 2020 года. В результате порт был полностью разрушен и пострадали здания в радиусе 10 километров. По данным властей Ливана, взорвались 2700 тонн аммиачной селитры, которая была конфискована в 2014 году с судна Rhosus, сделавшего в Бейруте техническую остановку. Предполагается, что причиной взрыва могли стать сварочные работы.

Российские спасатели прибыли в Ливан 5 августа. Они занимались поиском людей под завалами и оказывали помощь пострадавшим в мобильном госпитале. 13 августа работы были завершены.

Ранее NEWS.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения поставит в Ливан медицинское оборудование в качестве гуманитарной помощи. Финансирование акции обеспечит Россия.