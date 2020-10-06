Правительство Кувейта в полном составе подало в отставку

Кабинет министров Кувейта подал во вторник, 6 октября, в отставку. Отставка правительства в полном составе произошла через неделю после смерти предыдущего главы Кувейта Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха.
Как
Новый правитель был провозглашён эмиром Кувейта 29 сентября 2020 года, в тот же день, когда умер его 91-летний брат Сабах. Последние месяцы жизни брата он был регентом и фактическим правителем страны.
Как писал NEWS.ru, перед смертью эмира перевезли в США на летающем госпитале в клинику Мэйо (Рочестер, Миннесота). Ас-Сабах уже проходил там лечение, но операцию ему сделали на родине.
По законам Кувейта преемником ас-Сабаха стал наследный принц и сводный брат эмира 83-летний шейх Наваф. Высказывались предположения, что, как и в случае с восхождением ас-Сабаха IV на престол, процедура престолонаследия может быть скорректирована, поскольку на его место метили замглавы Национальной гвардии Кувейта шейх Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, старший сын Нассер ас-Сабах и бывший премьер шейх Нассер аль-Мухаммед.
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