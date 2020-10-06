Правительство Кувейта в полном составе подало в отставку

https://static.news.ru/photo/948562e8-07ba-11eb-89c9-fa163e074e61_660.jpg Шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах Фото: Xinhua/Global Look Press

Кабинет министров Кувейта подал во вторник, 6 октября, в отставку. Отставка правительства в полном составе произошла через неделю после смерти предыдущего главы Кувейта Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха.

Как сообщает Asharq Al-Awsat, в связи с отставкой новый эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах выразил уверенность в том, что правительство продолжит выполнять свои функции до формирования нового кабинета.

Новый правитель был провозглашён эмиром Кувейта 29 сентября 2020 года, в тот же день, когда умер его 91-летний брат Сабах. Последние месяцы жизни брата он был регентом и фактическим правителем страны.

Как писал NEWS.ru, перед смертью эмира перевезли в США на летающем госпитале в клинику Мэйо (Рочестер, Миннесота). Ас-Сабах уже проходил там лечение, но операцию ему сделали на родине.

По законам Кувейта преемником ас-Сабаха стал наследный принц и сводный брат эмира 83-летний шейх Наваф. Высказывались предположения, что, как и в случае с восхождением ас-Сабаха IV на престол, процедура престолонаследия может быть скорректирована, поскольку на его место метили замглавы Национальной гвардии Кувейта шейх Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, старший сын Нассер ас-Сабах и бывший премьер шейх Нассер аль-Мухаммед.