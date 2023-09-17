Пожарный вертолет рухнул в водохранилище в турецком Измире

Фото: Социальные сети

В турецком городе Измир потерпел крушение вертолет, который тушил пожары, сообщил в Twitter (X) министр сельского и лесного хозяйств республики Ибрагим Юмаклы. По его словам, летательное средство рухнуло в водохранилище, из которого и бралась вода для тушения огня. По последним данным, одного члена экипажа удалось спасти, остальных троих ищут.

Наши команды потеряли связь с одним из вертолетов, <...> который вмешался в пожар, возникший в субботу, 16 сентября, в районе Мендерес города Измира, в 23:53. <...> В ходе расследования было установлено, что вертолет врезался в плотину Тахталы, куда поступила вода, использованная при вмешательстве. <...> Один из четырех членов экипажа пожарного вертолета спасен живым, а поиск и спасение остальных трех членов экипажа продолжаются, — написал глава Минсельхоза Турции.

В Измир были немедленно отправлены дополнительные силы полиции и береговой охраны, а также начаты поисково-спасательные работы для потерявшихся членов экипажа вертолета.

На прошлой неделе в Стамбуле погиб человек, ставший первой жертвой мощного наводнения. Стихия обрушилась на город с первым за долгие месяцы ливнем. Человек утонул в районе Башакшехир, захлебнувшись в потоках воды. Очевидцы публиковали в соцсетях кадры с затопленных стамбульских улиц, на которых было видно людей, стоявших в воде по пояс. Из-за осадков также пострадал район Арнавуткей и окрестности Нового аэропорта.

В ряде северных районов Стамбула из-за ливней был объявлен «желтый» уровень опасности. Власти сообщали о затоплении ряда улиц и на западе города. Была закрыта станция метро «Каяшехир» и прекращена работа фуникулера Эйуп — Пьер Лоти в центре города.