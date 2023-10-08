Палестина призвала к срочному заседанию глав МИД Лиги арабских государств

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Рияд Мансур

Палестина потребовала проведения экстренного заседания Совета Лиги арабских государств (ЛАГ) на уровне глав МИД, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на постоянного наблюдателя при ООН Рияда Мансура. По его словам, в рамках встречи планируется провести консультации в связи с эскалацией в секторе Газа.

Мы запросили провести экстренное заседание Совета ЛАГ на уровне министров иностранных дел в Каире в ближайшие дни, — заявил Мансур.

Недавно министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал нанести палестинским боевикам из сектора Газа беспрецедентный ответный удар, который будут помнить еще 50 лет. ХАМАС заплатит высокую цену за эскалацию конфликта, подчеркнул он.

Ранее постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что Тель-Авив не рассматривает возможность проведения мирных переговоров с движением ХАМАС. Его страна нацелена на ликвидацию данной организации, отметил дипломат.

Вечером 7 октября палестинские радикалы ХАМАС открыли ракетный огонь по центральной части и югу Израиля. В ответ на агрессию ВС страны начали операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Военнослужащим удалось вернуть контроль над десятком поселений близ южной границы. Власти сообщили, что государство находится в состоянии войны, началась мобилизация резервистов.