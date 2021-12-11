Обогатить по-братски: Иран обвинили в «ядерном» экспорте в Сирию

Руководство Сирии обвинили в попытке втайне создать ядерный реактор. Соответствующее заявление прозвучало со стороны оппозиционера в изгнании Мухаммеда Бармо, который в прошлом занимал пост депутата в парламенте Арабской Республики. По его словам, получить собственный потенциал президенту Башару Асаду помогают власти Ирана и Северной Кореи. Подобные обвинения звучат не первый раз. Около 15 лет назад Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) даже провела авиаоперацию против центра предполагаемых ядерных разработок в Сирии.

Первым заявление Бармо опубликовало ведущее издание саудовского официоза Okaz. Бывший парламентарий обвинил президентский дворец в Дамаске в продолжении попыток сконструировать ядерный реактор. По его словам, в этой работе сирийское правительство не одиноко: импортом ядерных технологий в Арабскую Республику занимается давний шиитский союзник — Иран. В процессе, как считает Бармо, в то же время задействованы и северокорейские специалисты. Однако наибольшее внимание оппозиционер уделил тому, что именно Тегеран, ведя с международным сообществом переговоры о восстановлении ядерной сделки в Вене, параллельно наращивает теневой ядерный потенциал в другой точке Ближнего Востока.

Brian Cahn/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Скрытая активность Исламской Республики, по мнению экс-депутата, рано или поздно приведёт к тому, что у неё или её союзников появится военная программа. А это, в свою очередь, поднимет проблему сохранения режима нераспространения на Ближнем Востоке.

Если Иран добьётся получения ядерного оружия, страны региона имеют право обладать таким же оружием в рамках стратегического сдерживания и сохранения арабской национальной безопасности, — приводит Okaz точку зрения Бармо.

В заявлениях оппозиционера есть и некоторая конкретика. Так, по его словам, создание реактора ведётся в районе долины Аль-Габ на западе сирийской провинции Хама. Её правительственной армии удалось отвоевать у своих вооружённых противников только в начале 2020 года. Штурм района безуспешно продолжался на протяжении нескольких лет.

Разрушенные надежды

Разговоры о том, что сирийское правительство пытается обрести ядерный потенциал, ведутся очень давно, равно как и дискуссия о его сотрудничестве с теми государствами, которые сами сталкиваются с обвинениями в незаконных разработках. Тем не менее в Дамаске подобные нападки систематически отражали. Так, занимавший пост постоянного представителя Арабской Республики при ООН Башар Джаафари заявлял , что его стране «нечего скрывать» от международного сообщества. Однако несмотря на то, что МАГАТЭ — ещё до начала вооружённого гражданского конфликта в Сирии — отправляло делегации инспекторов на объекты, вызывающие наибольшее подозрение, «прозрачность» Дамаска не у всех вызвала доверие.

Башар Джаафари Aljafaribashar/facebook.com

В авангарде обвинителей всегда находился Израиль, чьи ВВС, без какой-либо санкции со стороны международного сообщества, в 2007 году даже совершили разрушительную бомбардировку исследовательского центра в северо-западной провинции Дейр-эз-Зор. Согласно раскрытым в 2018 году данным, армейские и разведывательные структуры еврейского государства полагали, что сирийцы завершали в этом районе строительство собственного реактора.

Правительство Израиля, ЦАХАЛ и МОССАД не позволили Сирии получить ядерный потенциал, — отмечал экс-премьер Биньямин Нетаньяху несколько лет назад. — Они достойны абсолютной похвалы за это. Политика Израиля была и остаётся последовательной — не давать нашим врагам оснаститься ядерным оружием.

С началом гражданского конфликта в Сирии активность ВВС Израиля на этой арене не только возросла, но и расширила свою географию.

Реактор из пепла

Однако и спустя некоторое время после удара по Дейр-эз-Зору начали появляться данные, что президентский дворец в Дамаске продолжает работать над «ядерным» планом. В частности, под соответствующее подозрение попал объект в районе города Аль-Кусайр в провинции Хомс — вблизи сирийско-ливанской границы. В 2015 году издание Der Spiegel сообщило , что западное разведсообщество получило данные, будто Сирия продолжает программу атомных разработок в секретном подземном месте. По предположениям, тайный центр по обогащению урана возник вскоре после израильской операции в 2007 году. На тот момент у специалистов также была уверенность, что сирийским властям в процессе строительства помогают Иран и КНДР.

В 2018 году эти слухи повторились .

Если серия обвинений в адрес Дамаска продолжится, то сомнений в том, что израильская армия в очередной раз использует свою тактику превентивной самообороны и нанесёт упреждающий удар по локации с предполагаемыми атомными объектами, почти не остаётся. Тем более что, как продемонстрировали последние авианалёты ЦАХАЛ, географических ограничений у Израиля на сирийской арене нет: операции могут проходить даже в непосредственной близости от российских баз. Тем не менее любая кампания такого рода увеличивает риски военной эскалации.