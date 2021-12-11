Обогатить по-братски: Иран обвинили в «ядерном» экспорте в Сирию

Руководство Сирии обвинили в попытке втайне создать ядерный реактор. Соответствующее заявление прозвучало со стороны оппозиционера в изгнании Мухаммеда Бармо, который в прошлом занимал пост депутата в парламенте Арабской Республики. По его словам, получить собственный потенциал президенту Башару Асаду помогают власти Ирана и Северной Кореи. Подобные обвинения звучат не первый раз. Около 15 лет назад Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) даже провела авиаоперацию против центра предполагаемых ядерных разработок в Сирии.
Первым заявление Бармо опубликовало ведущее издание саудовского официоза Okaz. Бывший парламентарий обвинил президентский дворец в Дамаске в продолжении попыток сконструировать ядерный реактор. По его словам, в этой работе сирийское правительство не одиноко: импортом ядерных технологий в Арабскую Республику занимается давний шиитский союзник — Иран. В процессе, как считает Бармо, в то же время задействованы и северокорейские специалисты. Однако наибольшее внимание оппозиционер уделил тому, что именно Тегеран, ведя с международным сообществом переговоры о восстановлении ядерной сделки в Вене, параллельно наращивает теневой ядерный потенциал в другой точке Ближнего Востока.
Brian Cahn/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Скрытая активность Исламской Республики, по мнению экс-депутата, рано или поздно приведёт к тому, что у неё или её союзников появится военная программа. А это, в свою очередь, поднимет проблему сохранения режима нераспространения на Ближнем Востоке.
Если Иран добьётся получения ядерного оружия, страны региона имеют право обладать таким же оружием в рамках стратегического сдерживания и сохранения арабской национальной безопасности, — приводит Okaz точку зрения Бармо.
В заявлениях оппозиционера есть и некоторая конкретика. Так, по его словам, создание реактора ведётся в районе долины Аль-Габ на западе сирийской провинции Хама. Её правительственной армии удалось отвоевать у своих вооружённых противников только в начале 2020 года. Штурм района безуспешно продолжался на протяжении нескольких лет.
Разрушенные надежды
Разговоры о том, что сирийское правительство пытается обрести ядерный потенциал, ведутся очень давно, равно как и дискуссия о его сотрудничестве с теми государствами, которые сами сталкиваются с обвинениями в незаконных разработках. Тем не менее в Дамаске подобные нападки систематически отражали. Так, занимавший пост постоянного представителя Арабской Республики при ООН Башар Джаафари заявлял, что его стране «нечего скрывать» от международного сообщества. Однако несмотря на то, что МАГАТЭ — ещё до начала вооружённого гражданского конфликта в Сирии — отправляло делегации инспекторов на объекты, вызывающие наибольшее подозрение, «прозрачность» Дамаска не у всех вызвала доверие.
Башар ДжаафариAljafaribashar/facebook.com
В авангарде обвинителей всегда находился Израиль, чьи ВВС, без какой-либо санкции со стороны международного сообщества, в 2007 году даже совершили разрушительную бомбардировку исследовательского центра в северо-западной провинции Дейр-эз-Зор. Согласно раскрытым в 2018 году данным, армейские и разведывательные структуры еврейского государства полагали, что сирийцы завершали в этом районе строительство собственного реактора.
Правительство Израиля, ЦАХАЛ и МОССАД не позволили Сирии получить ядерный потенциал, — отмечал экс-премьер Биньямин Нетаньяху несколько лет назад. — Они достойны абсолютной похвалы за это. Политика Израиля была и остаётся последовательной — не давать нашим врагам оснаститься ядерным оружием.
С началом гражданского конфликта в Сирии активность ВВС Израиля на этой арене не только возросла, но и расширила свою географию.
Реактор из пепла
Однако и спустя некоторое время после удара по Дейр-эз-Зору начали появляться данные, что президентский дворец в Дамаске продолжает работать над «ядерным» планом. В частности, под соответствующее подозрение попал объект в районе города Аль-Кусайр в провинции Хомс — вблизи сирийско-ливанской границы. В 2015 году издание Der Spiegel сообщило, что западное разведсообщество получило данные, будто Сирия продолжает программу атомных разработок в секретном подземном месте. По предположениям, тайный центр по обогащению урана возник вскоре после израильской операции в 2007 году. На тот момент у специалистов также была уверенность, что сирийским властям в процессе строительства помогают Иран и КНДР.
Если серия обвинений в адрес Дамаска продолжится, то сомнений в том, что израильская армия в очередной раз использует свою тактику превентивной самообороны и нанесёт упреждающий удар по локации с предполагаемыми атомными объектами, почти не остаётся. Тем более что, как продемонстрировали последние авианалёты ЦАХАЛ, географических ограничений у Израиля на сирийской арене нет: операции могут проходить даже в непосредственной близости от российских баз. Тем не менее любая кампания такого рода увеличивает риски военной эскалации.