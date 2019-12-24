Египет взвешивает все возможные варианты ответа на заключённые недавно договорённости Турции и ливийского правительства в Триполи. Очередным направленным против Анкары шагом стали дипломатические контакты между Каиром и курдской администрацией северной Сирии. Так, египетскую столицу посетила делегация Ассамблеи демократической Сирии (АДС), которая была тепло принята руководством республики. Впрочем, дипломатическим воздействием дело не ограничивается. В этом месяце власти Египта показали свою готовность дать и военный ответ.

Делегацию возглавили сопредседатели исполнительного совета АДС Ильхам Ахмед и Рияд Дерар. Они провели переговоры с египетским министром иностранных дел Самехом Шукри в офисе дипведомства в Каире. Их предыдущая встреча с Шукри состоялась в октябре — на фоне инициированной турками военной операции «Источник мира» в северо-восточных районах Сирии. И в этот раз участники переговоров обсудили влияние политики Анкары на регион Ближнего Востока и Северной Африки. У официального Каира — традиционно неплохие отношения с административными структурами Северной Сирии. Подчёркнутый нейтралитет Египта по отношению к сирийскому правительству во главе с Башаром Асадом и очевидная враждебность по отношению к возглавляемой Реджепом Тайипом Эрдоганом Турции сделали его удобным собеседником для сирийских курдов.

Турецкие СМИ интерпретировали визит сирийских курдов в Каир как часть «усилившейся антитурецкой кампании» в ответ на подписанное Анкарой и Триполи соглашение о морских зонах. Как известно, 28 ноября в Стамбуле были заключены меморандумы о взаимопонимании между Турцией и Правительством национального согласия (ПНС) Ливии. Один из документов касается военного сотрудничества и включает в себя пункты об обучении, подготовке и координации между военными двух стран. Другое соглашение касалось морских зон. Фактически Анкара и Триполи провели новые морские границы без учёта позиции других игроков Восточного Средиземноморья. Более того, соглашение ПНС и турок затрагивает территории, которые оспариваются другими государствами. Свой протест в связи с подписанием меморандумов выразил и Каир, который назвал документ о морских зонах лишённым правового статуса.

Абдель Фатах ас-Сиси AbdelFattah Elsisi/facebook.com

Президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси некоторое время назад заявил, что реализацию пунктов договорённостей между Анкарой и Триполи нужно остановить. В оппозицию египетское руководство встало и к анонсированным планам отправить турецкие военные силы в Ливию для того, чтобы поддержать ПНС в его противостоянии с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром. Ас-Сиси говорил, что такой сценарий приведёт к ещё большей дестабилизации Ливии. На этом фоне, очевидно, власти Арабской Республики решили использовать комплексный подход к мерам против Турции. В середине декабря Каир вместе с Афинами начал военные учения в Средиземном море. Как говорилось в заявлении Вооружённых сил (ВС) Египта, манёвры укладываются в рамки военной стратегии, направленной на развитие военного потенциала перед лицом вызовов и рисков, наблюдаемых в регионе. В учениях принял участие и некогда обещанный России, но в итоге проданный Арабской Республике вертолётоносец типа «Мистраль».

Впрочем, в арсенале Египта есть и меры экономического воздействия. Договорённости между Анкарой и ПНС, а также последовавшее заявление Эрдогана о готовности направить войска в Ливию были широко интерпретированы как реакция на планы Кипра, Греции и Израиля создать конкурента проекту «Турецкий поток» — Восточно-средиземноморский газопровод EastMed, который бы обеспечил Европу углеводородами, добытыми в том числе с оспариваемых Анкарой кипрских месторождений. С учётом того, что создание EastMed стали активно форсировать (межгосударственное соглашение по Восточно-средиземноморскому газопроводу будет подписано в Афинах 2 января 2020 года) на фоне растущей активности Турции в Ливии, вариантом для египетского руководства может стать активная поддержка газового проекта. Если брать во внимание готовность Турции применять силу для отстаивания собственных интересов в Восточном Средиземноморье, кто-то будет должен обеспечивать безопасность этого трубопровода.